Andrey Ramírez dice estar ansioso y emocionado por su primer concierto en vivo

A un día de su primer concierto en vivo, el cantante y guitarrista Andrey Ramírez afirma estar ansioso y emocionado por el espectáculo.

"Me siento súper emocionado y feliz. Estoy muy ansioso por ver a la gente disfrutar , pero también porque voy a hacer lo que me gusta", dijo Ramírez acerca de su presentación de este miércoles 17 de mayo a las 8 p. m. en el Jazz Café de San Pedro.

Al vecino de La Trinidad de Moravia, de 9 años de edad, lo espera un público expectante e interesado en conocer más de cerca su talento, el mismo que mostró a inicios de mayo en el programa de la cadena estadounidense NBC, Little Big Shots, con el comediante Steve Harvey.

La curiosidad y admiración que despertó en el público nacional la participación de Andrey en ese espacio, provocó que las entradas para el concierto de mañana se agotaran durante el pasado fin de semana. Serán unas 250 personas las que presencien el show.

Cantar frente a un Jazz Café colmado de gente alimenta las ansias de la estrella infantil, que aprovechará la velada para presentar su primera canción original, Cayendo hacia arriba, una pieza romántica que compuso la mexicana Karla Verón y que él interpretará.

"Va a ser una noche de magia, con mucha música. La música me hace feliz y está en todo", refirió Ramírez, quien tendrá en su repertorio piezas de legendarias bandas como The Beatles, Queen, Police, Bob Marley, Extreme, Oasis, Coldplay, Maroon 5 y Pharrel Williams.

En el concierto, Andrey Ramírez se acompañará por una banda integrada por su madre Andrea López (en la guitarra), su padrastro Nelson Álvarez (en el piano) y los amigos de la familia Alejandro Castro (en el bajo) y Kin Rivera Jr. (en la batería).

Las voces de las cantantes Laura Naranjo y Katherine Brown integrarán los coros del show.

"Les espera (a los asistentes) un montón de sorpresas", subrayó Andrey a su público. Luego agradeció por querer acompañarlo en su concierto.

Durante el espectáculo –que será de dos horas– Andrey cantará algunas piezas en compañía de artistas nacionales como David Nick, Gastón Guevara y Bianca Arias.

Nick, uno de los actuales participantes del programa de Teletica Formatos Tu cara me suena(TCMS), dijo que fue a través de Nelson Álvarez que se dio la invitación para acompañar a Andrey en su concierto.

"Andrey tenía planeado el concierto incluso antes de aparecer en el programa de Harvey (Steve) y la invitación fue antes de eso y accedí porque era un chiquito, pero cuando me di cuenta que había estado en ese programa (en Little Big Shots) conocí del gran talento que él tiene y me sentí más feliz aún de poder acompañarlo", destacó Nick.

El cantante y actual figura de canal 7 enfatizó que Andrey es un niño sobresaliente en lo que hace y no duda en que conquistará la industria de la música con éxito.

"A Andrey lo veo como un artista solista impulsado la carrera con la música que a él le gusta. Es un futuro no muy lejano lo veo cruzando las fronteras de este país en lo que él se proponga porque él tiene mucha disposición en hacer las cosas bien. Ayer (este lunes) lo conocí en persona y percibí su gran determinación por hacer las cosas bien", agregó David Nick, quien participará con Andrey en plena preparación para imitar a la inglesa Amy Winehouse en la gala de este domingo de TCMS.











