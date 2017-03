Cantante Martín Valverde y su familia sufrieron accidente de tránsito en México

Accidente ocurrió esta tarde

El cantante costarricense Martín Valverde, su esposa Elizabeth Watson (conocida como Lizzy), y el hijo de ambos, Jorge Pablo, sufrieron un accidente automovilístico la tarde de este lunes en Guadalajara, México.

Así informó el medio católico ACI Prensa. En la nota citaron a Kiki Troia, compositor argentino y amigo cercano de Valverde. En su página de Facebook, el cantautor les contó a sus seguidores que el estado de la familia Valverde Watson no es de "extrema gravedad".

A través de vídeos, Troia explicó que, de los tres, quien se encuentra "más delicado" es Valverde; sin embargo, ya recuperó la conciencia. Si bien Lizzy y el pequeño Jorge Pablo tienen lesiones, no son de gravedad. La familia debe pasar la noche en el hospital para seguir en observación.

"Ellos están estables, pero muy lastimados; sobre todo Martín. Hasta el momento no encontraron nada de extrema gravedad, no han encontrado nada serio pero les siguen haciendo estudios. Jorge Pablo que es un niño especial (sic) está de mal humor, él está más lastimado que Lizzy. Martín es el que está más delicado, por un rato estuvo inconsciente", dijo, recalcando que la condición no es de gravedad.

Juan Carlos Peña, comunicador costarricense y amigo de Valverde, confirmó el hecho y afirmó que todos "están estables".

Los otros hijos de la pareja, Martín Gerardo y Daniela María, no iban en el vehículo cuando se produjo el hecho.

Los mensajes de apoyo y oraciones de sus seguidores sobresalen en su página de Facebook. Horas antes del accidente, Martín había compartido con unos jóvenes luego de un concierto en Jocotepec, Jalisco.

Esperanza. Valverde, nacido en Costa Rica, ha desarrollado una exitosa carrera como cantante católico en México. El intérprete del éxito No se han ido del todo y su esposa Lizzy han cosechado el cariño de los costarricenses y de varios países latinoaméricanos. Cada vez que Martín ofrece conciertos, ella lo acompaña y juntos imparten charlas de motivación y esperanza para las parejas.

Hace exactamente un año, el cantante católico conversó con Viva acerca de la labor que realiza junto a Lizzy.

"Intentamos llegarles a las parejas con un mensaje de esperanza, de que sepan que hay herramientas que existen y que es válido buscarlas. Católicamente hablando, se espiritualiza tanto el asunto de los problemas que se espera algún milagro sin buscar ayuda, y que al final esa ayuda es la respuesta de Dios".

Esta información se encuentra en desarrollo y será ampliada.











