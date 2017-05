Canción por canción: Seka celebra diez años de 'Folklore para un nuevo mundo'

Concierto en Amón Solar junto a Ave Negra y Endemia

Este sábado 13 de mayo, Seka tomará el escenario de Amón Solar para celebrar diez años de su álbum Folklore para un nuevo mundo, el cuarto en su discografía.

El concierto será a las 9 p.m. y tendrá como invitados a los grupos Ave Negra y Endemia. La entrada costará ¢3.000.

En su participación, Seka interpretará entero uno de sus álbumes más importantes, uno que contiene temas esenciales como A Turrialba y Entre calles y avenidas, que tienen una conexión directa con la ciudad capital.

"Folklore para un nuevo mundo es el resultado de lo que pasó en el disco Sesiones acústicas y lo que pasó luego con Continental", explicó Esteban Rodríguez vía telefónica. Continental fue un grupo que formaron miembros de Seka junto a Adrián Poveda, quien por mucho tiempo fue un colaborador silencioso en las grabaciones y conciertos del grupo.

Poveda fue parte de la grabación de Sesiones acústicas y luego, la voz principal y letrista en Continental. La alineación de Poveda y Rodríguez en guitarras, Alejandro Imbach, en bajo y contrabajo, y Luis Imbach en la batería, se mantuvo tanto en Adiós como en Folklore para un nuevo mundo y por eso Rodríguez los considera "álbumes hermanos".

"La energía, las influencias country y rock y la velocidad en ambos discos es muy similar y eso pasa porque es la misma alineación tocando canciones distintas y otras temáticas. Esos dos hermanos nacieron de Sesiones acústicas, el punto en donde le dimos espacio a estas influencias", detalló Rodríguez.

Tanto Sesiones acústicas (publicado en el 2004) como Adiós (grabado en el 2006 y publicado hasta el 2010) son mererecedores de un repaso canción por canción, pero este sábado la fiesta es de otro de los hijos de la familia Seka.

Esteban Rodríguez detalló para Viva la inspiración y concepto que forjó Folklore para un nuevo mundo, diez años después.

Reina violencia

Esta primera canción refleja bien las influencias country del disco (al igual que Nuestros demonios y Hogar triste hogar; si uno le quita la distorsión a estas canciones, podrían entrar perfectamente en el álbum de Continental). Reina violencia arrastra ese ritmo de Sesiones acústicas, pero una letra muy del Seka antiguo, un grupo más enfocado en la denuncia, y co mucha indisposición ante el sistema de sociedad, de gobierno y judicial que tenía el país en ese momento. Queríamos alzar la voz por las personas que no tenían esa voz, sensibles hacia lo que estaba pasando.

Esta canción es para ti

Ahí se empieza a percibir un cambio en Seka: empezamos a pensar más allá de la denuncia y tratamos de hacer una nueva relación con el público; queríamos hablarles, establecer una relación más cercana. Queríamos decir "sabemos que todo está muy mal (comolo dije en la canción anterior), pero estamos juntos en esta lucha, podemos crear cosas nuevas, podemos dejar atrás el pasado y echar para adelante". Por eso también se llama Folklore para un nuevo mundo: queríamos tener una visión nueva de la ciudad y de nuestro entorno, queríamos tener un tono más esperanzador.

Entre calles y avenidas

Es un tema importante para el concepto porque amarra la portada, contraportada y fotos internas del disco, que tienen imágenes en San José. Amarramos también nuestra cercanía con el público y hacemos la identificación de San José como el lugar en donde estamos creando esta nueva cultura y este nuevo folclor, lejos del campo. Desde el centro de la ciudad un grupo de jóvenes nos estábamos reuniendo paa crear cosas, "una guerrilla urbana" que actuaba scon canciones y no balas. Empezamos a pensar en San José ya no como un enemigo, sino como una ciudad de la que nos podíamos apropiar y que nos podía inspirar.

Vida y muerte

Siempre le he tenido miedo a la muerte, pero no desde el punto de vista bíblico, ni todo el asunto de la calaca. Me interesa saber qué sucede después, cómo es el proceso y en esa época perdí a varias personas cercanas. La canción trata de enfrentarse a la vida con ganas; quizá no teníamos los instrumentos para luchar por nuestras cosas, pero queríamos trazar un plan para que el destino fuera nuestro y para tener la última palabra.

La caída del poder

Es un tema bastante político, muy a tono del hardcore punk de canciones rápidas y sin mucho arreglo como las que escuchábamos por esos días. La letra nació desde los 90 y la arrastramos y cambiamos hasta que logramos que calzara con lo que queríamos. Era una época de rebeldía, es el disco más fuerte y más rápido de lo que hemos hecho, creo que reflejaba nuestra energía y las ganas de cambiar las cosas.

A Turrialba

Podría dar cientos de explicaciones de esta canción. Es la necesidad de enlazar los dos lugares físicos que nos han influenciado. Dejábamos atrás Turrialba, con mucho cariño y asumiendo a San José, como nueva casa y como el lugar en donde íbamos a empezar a crear. Quisimos crear un himno para nosotros, que nos pudiera recordar en cada concierto de dónde veníamos, el clima con el que crecimos, la ropa que usábamos... Siempre quisimos que fuera un himno y ahora lo es, tanto en Turrialba como fuera de allá.

La parte escondida de la ciudad

En ese momento estaba cumpliendo más de diez años de vivir en San José y ya tenía más claro lo que era la ciudad capuital, con lo bueno y lo malo. Una amiga, Ingrid Cordero, escribió una vez que era una disco que se disfrutaba mucho caminando por las calles de San José y creo que sí, es un disco muy capitalino.

Nuestros demonios

Este es otro tema sobre el San José que conocimos: galanes, prostitución, burócratas, choriceros. Creo que con el tiempo nos dimos cuenta de que en el disco quedó plasmada mucha de la idiosincracia, que se hablaba de cosas reales, temas palpables en la realidad.

Canción para los niños

En el 2002 escribí Vivir para morir, una canción que cuenta de un plan secreto para matar a los niños que vivían en las calles de San José; por el 2001, eso era un tema mediático. Sentí que esa canción era muy triste y muy negativa y quise hacer una nueva canción sobre esos mismos niños, que iban a crecer con todo ese odio e iban a tomar venganza. Sentí que esos niños iban a dejar de ser víctimas e iban a ser los protagonistas de la historia.

Campesino

Campesino la arrastramos unos diez años, con otra música totalmente, pero la letra era muy importante para nosotros, porque crecimos en una zona rural. Allá el campesino tiene importancia máxima por lo que produce y por su forma de vivir y así quisimos identificarlos. Este tema estuvo en un compilado conmemorando la muerte de Che Guevara y apareció el nombre Seka junto a otros como Manu Chao, Tom Morello y Calle 13.

Los Hombres

Partió de un poema que escribí a los 16 años sobre una visita a San José y las impresiones que me habían quedado de ese lugar. Habla de que en una ciudad los hombres somos los responsables de todo, no la estructura ni la naturaliza, sino nosotros como protagonistas de lo malo y lo bueno.

Hogar triste hogar

Trata sobre la novia de un amigo que tuvimos cuando estábamos saliendo del colegio. Ella era muy buena gente, una persona muy noble, pero se enamoró de una persona que ella no sabía que tenía un pasado de violencia doméstica. Un día ella decidió acabar con su vida, en vez de buscar ayuda. No conocimos las razones que la llevaron a tomar esa decisión, pero sí nos pareció que la historia se prestaba para tocar el tema de género. Estas historias generalmente no tienen un final feliz, terminan mal, y así termina esta canción.











