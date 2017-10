Aún sin Camila Cabello, los fans no abandonan a Fifth Harmony

Las fanáticas de Fifth Harmony son jóvenes e intensas. La escasa asistencia del concierto en nuestro país de la agrupación estadounidense, último de su gira internacional, no evitó que las seguidoras más fieles se hicieran sentir.

Aún con la salida de Camila Cabello, la cara más conocida del grupo en sus inicios (se hizo solista el 19 de diciembre del año pasado), sus seguidores no las abandonan.

Adolescentes mujeres -principal grupo de fans de la banda de pop- gritaron y corearon de inicio a fin las letras que interpretaron este domingo en el Anfiteatro Coca Cola de Parque Viva.

Con tal de asegurar el mejor campo posible y lo más cerca del escenario, algunas se acercaron al recinto ubicado en El Coyol de Alajuela desde la noche del sábado para hacer fila.

Sharon Martínez, de 15 años, fue una de ellas. “Llegamos a las 10 de la noche, fuimos las primeras. Hicimos fila con una amiga, el papá de mi amiga y un primo”, dijo la joven vecina de Tres Ríos. “Dormimos con un colchón. Fue lo más chistoso del mundo. Estábamos ahí y una señora toda extraña pasaba entonces sí nos asustamos, pero ya como a la 1 (a. m.) llegó una pelota de gente y ya no nos quedamos solas”.

Fiorella Villalta, su amiga (también de 15 años), la acompañó. “Son superespeciales para nosotras. Son como nuestra vida. Yo escuché las canciones porque Sharon me enseñó las canciones y yo me enamoré de ellas. Es algo que no se puede explicar”, contó la joven de 15 años. “De verdad ellas se esfuerzan demasiado y son supertalentosas y especiales. Han pasado muchas cosas difíciles y a pesar de todo ellas siguen adelante”.

Priscilla Matarrita, de Sabanilla (17 años), asistió junto a su amiga Alexandra Fallas. “Las sigo a ellas desde que están en The X Factor”, contó la primera. “Yo las sigo a ellas porque mi mejor amiga me influenció. Al inicio no me gustaba mucho su música porque yo era más fan de Little Mix. Luego me enamoré y aquí estoy. Luché demasiado por este campo y de aquí no me voy a ir”, agregó Fallas.

Los más grandes. Aunque no fueron mayoría, la agrupación convocó también a algunos jóvenes y adultos que no se perdieron del show que dio inicio con la conocida Worth It.

Tony Marten, de 24 años, no necesitó de compañía para asistir al concierto. El joven tico venía llegando de Honduras y se dirigió a Parque Viva directamente desde el aeropuerto.

“Lo que me gusta es que sea un grupo de mujeres que están surgiendo a pesar de que siempre hemos tenido como boybands. Siento que que ahorita están sonando con un tono muy distinto y con este disco nuevo también, con la salida de Camila”, indicó Marten.

“Es importante que para este disco ya lograron tener participación escribiendo las canciones y (tuvieron) más poder en las decisiones del disco. Eso también ha ayudado a que suene distinto a los anteriores: más maduro y más adulto”, agregó.

Los venezolanos Andrea Márquez y Fernando Capone acompañaron al evento a su hija de 15 años, quien se encontraba con sus amigas entre el grupo de seguidoras que se atrincheraron frente a la tarima.

“De tanto escucharlo y escucharlo por mi hija me parece que sí, que son buenas. Compramos las entradas a los dos días de que salieron”, contó Márquez.

“Nos interesa verlas pero venimos por ella”, agregó su esposo. “Nuestra hija se levanta cantando y se acuesta cantando sus canciones”.