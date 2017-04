Por primera vez en Costa Rica, el jamaiquino Busy Signal cantará lo mejor de su 'reggae'

Espectáculo será el domingo 30 de abril

Reconocido como uno de los mayores exponentes del reggae dancehall, el jamaiquino Busy Signal cantará este domingo 30 de abril en Costa Rica.

El espectáculo será en el hotel Wyndham San José Herradura (frente al Real Cariari), a partir de las 8 p. m. El artista se presentará al lado de la Fire Works Band, banda conformada por artistas jamaiquinos que le darán un mayor realce a su presentación en vivo.

Las entradas tienen un valor de ¢25.000 (general), ¢45.000 (promoción 2x1, en general), ¢40.000 (vip) y ¢60.000 (vip+runway); para mayor información de los boletos puede ingresar a la página de Facebook de la emisora Radio Urbano, quienes son los encargados del show de Busy Signal en el país, o al teléfono 4000-3561.

Aunque es famoso por ser uno de los artistas más sonados del dancehall, la trayectoria de Busy Signal va mas allá y abarca también géneros caribeños como el moombahton, la soca y el roots. Desde los comienzos de su trayectoria artística, Busy Signal se ha destacado en la fusión de géneros y ha llevado los ritmos característicos de Jamaica y Trinidad y Tobago al resto del mundo.

Con el éxito Step Out, el jamaiquino arrasó en el año 2005 y convirtió la pieza en una de las más populares del género dancehall del año. Su discografía contiene tres álbumes de estudio Step Out (2005), Loaded (2008) y Reggae Music Again (2012). Además, ha realizado importantes colaboraciones, tal vez una de las más importantes fue con Major Lazer en el tema Watch Out for This (Bumaye), que se estrenó en el 2013.











