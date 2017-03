Busy Signal cantará en Costa Rica el 30 de abril

Se desconoce el precio de los boletos

San José (redación)

El cantante jamaiquino Busy Signal, conocido por temas como Dreams of Brighter Days y Bumaye, dará su primera presentación en el país el próximo 30 de abril.

Según lo anunció Radio Urbano (105.9 F.M.) en un comunicado de prensa, el cantante se presentará en el hotel Wyndham San José Herradura, ubicado frente al centro comercial Real Cariari. La fecha también fue confirmada por el cantante en su página de Facebook.

Busy Signal vendrá acompañado por Fire Works Band, un ensamble de músicos jamaiquinos que le pondrá un sabor especial a sus temas más conocidos.

Radio Urbano, organizadora del concierto, no ha confirmado el precio de los boletos para esta presentación. No obstante, habilitaron la línea 4000-3561 para obtener más información.

Busy Signal debutó en el 2003 e inició su ascenso como una de las voces más importantes del Caribe con temas como Step Out (2005) y varias colaboraciones con Major Lazer, siendo la más famosa Watch Out for This (Bumaye), lanzada en el 2013.











