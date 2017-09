Mitchell Brunings: 'Bob Marley es el rey, nadie tiene que compararse con el rey'

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica ofrecerá una vez más (y por última) su espectáculo Songs of Freedom , un homenaje a la música que llevó el mensaje de amor y paz del jamaiquino Bob Marley.

Para ello contará con el apoyo vocal del holandés (nacido en Surinam) Mitchell Brunings, aquel cantante cuya interpretación de Redemption Song, en el concurso The Voice Holanda , le dio la vuelta al mundo por su gran parecido vocal con el fallecido artista.

Esta es la segunda ocasión que el holandés visita nuestro país para erizar la piel con sus interpretaciones. La cita es el próximo 23 de setiembre en el Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, a partir de las 7 p. m.

Para calentar el ambiente y que el público amante de la música de Marley se prepare, el cantante Mitchell Brunings habló con Viva desde Brasil.

¿En esta segunda ocasión en el país, qué le ofrecerá como artista al público costarricense?

Voy a darles todo lo que tengo, eso es lo que hago en escenario, dar todo lo que tengo. No soy de los que se rinden, pero el público es el que decide si le gusta o no.

En este momento está en Brasil, ¿qué está haciendo?

Estoy haciendo una gira de 10 presentaciones, además tengo apariciones en televisión. Básicamente estoy promoviéndome a mí mismo, tratando de ser famoso.

Pero ya es famoso en muchos países, ¿cómo ha tomado esto de la fama?

Serlo no cambia quién soy, pero cambia cómo me ven los demás. Soy la misma persona solo que ahora la otra gente me reconoce en la calle, en un Starbucks, donde sea.

¿Cuál es el sentimiento que tiene por la aceptación del público en Costa Rica?

¡Imagínate! Quiero vivir en Costa Rica, quiero convertirme en un tico. No soy un hombre muy alto así que me puedo convertir en un tico.

Amo su país, amo el pura vida, el espíritu, el amor, la buena vibra, todo. La gente es muy calurosa y hermosa.

En su presentación anterior interactuó con artistas costarricenses, ¿qué impresión se llevó?

Amo a los artistas con los que tuve la suerte de trabajar. Tipi (Rogers) es una leyenda, el grupo Un Rojo son impresionantes. La última vez que estuve ahí y compartí con ellos me di cuenta de lo grandes que son, de lo buenos que son; María (Castro) y Kumary (Sawyers) son excelentes vocalistas, quedé impresionado.

Hablemos de Bob Marley, ¿cuál es el significado que tiene él en su vida?

Es todo. En mi casa no tengo fotos de artistas, solo de Bob. Definitivamente es una inspiración para mí porque tocó a muchísima gente con su arte al rededor del mundo; no importaba cuál nivel de vida tuvieran: desde los que viven en las favelas de Brasil hasta los habitantes de los rascacielos en Manhattan; japoneses, australianos, americanos o costarricenses fueron tocados por su música. Es impresionante ver cómo mucha gente conoce su disco Legend o escuchan las raíces de sus primeras canciones. El mundo ha sido tocado por su mensaje en diferentes formas, nadie había logrado algo así antes.

¿Y personalmente?

Es una inspiración, me llena de amor, gratitud y entendimiento de que el mundo es un lugar hermoso, no es un lugar triste y feo. Trabajar a través de sus canciones es un privilegio, llevar a la gente el mensaje de Bob Marley por medio de mi voz y hacer que los demás lo amen igual es un gran honor.

¿Ha tenido diferentes significados en su vida con el paso de los años?

Yo era un niño cuando lo vi por primera vez: era una figura carismática con dreadlocks , con una guitarra en su mano, así lo memoricé. De joven no sabía mucho sobre él, pero me seguía cautivando. Más grande fui conociendo el mundo y viendo lo que pasaba socialmente, cómo la gente se trataba entre sí; ahí es donde empiezas a entender las palabras que él cantaba, con su ayuda fui haciéndome una opinión sobre cómo deberían de ser las cosas.

¿Cuál es su canción favorita y por qué?

Por supuesto que voy a decir Redemption Song porque habla de la liberación de la mente, del alma y del poder que tiene la gente de hacerse escuchar. También Natural Mystic me aconseja sobre los cambios que debemos hacer y sobre entender que el conocimiento se debe de usar para ser mejores. Hay poder en todas sus canciones, nos habla sobre lo que necesitamos conocer también del pasado para hacer un cambio, nos dice que las señales están ahí y que podemos estar en un mejor lugar.

¿Qué le dejó su participación en The Voice Holanda ?

¡Me hizo famoso! Fuera de broma me dio la primera oportunidad para aprender en el nivel más básico sobre lo que podía hacer un músico profesional. Tuve la oportunidad de estar en revistas, radio, televisión, escenarios, todas esas cosas vinieron con The Voice . Más allá de todas esas cosas, me hizo rico porque mucha gente conoce el mensaje que quiero compartir a través de las letras y palabras de Bob.

¿Ha pensado en hacer diferentes géneros o solo se enfoca en el reggae y la música de Marley?

Me gusta el reggae , es mi pasión. También me gustan muchos otros géneros, uno nunca sabe si se da la oportunidad de cantar R&B , góspel , yo me guío por lo que dicta mi corazón, ese es el mejor camino.

Dice que sigue siendo el mismo ser humano, pero está cumpliendo sus sueños, los tiene en sus manos...

Lo disfruto, estoy muy agradecido por tener este honor de viajar y conocer gente por la música. Todas las experiencias que he tenido son una adición a mi vida, me hacen ser una persona mejor, mucho más rica emocionalmente.

¿Se ha comparado con Bob Marley?

No, él es el rey, nadie tiene que compararse con el rey.

¿Qué opina sobre la Filarmónica de Costa Rica tocando la música de Bob?

Tengo que admitir que estaba muy intimidado la primera vez porque es una gran gran orquesta. Mi experiencia como vocalista frente a ellos con sus diferentes instrumentos –que en el reggae no se usan, como el violín o el chelo,– fue impactante y muy diferente. Cuando los escuché tocar los primeros acordes me tocaron muy adentro, estaba feliz de tener esta oportunidad de trabajar con el maestro Araya (Marvin, el director de la orquesta) que es un hombre de admirar.

¿Cree q ue a Bob le hubiera gustado esta presentación?

No estoy seguro, por supuesto. Lo que sí puedo decir con toda verdad es que él amaría cualquier forma de enviar su mensaje, lo hubiera complacido siempre que se hubiera hecho de una buena manera.

INFORMACIÓN

Entradas:Las localidades y precios del espectáculo son: Sector 500 (¢15.000), Sector 400 (¢17.500), Sector 101 y 103 lateral (¢19.500), Sector 102 central (¢22.000), Sector 103 y 103 especial (¢29.500). Los montos incluyen impuestos y cargos por servicio. Se pueden comprar en el sitio www.boleteria.cr .

Importante: Habrá promoción de cervezas (Imperial) a 2 por ¢3.000 hasta las 6 p. m. La promoción aplicará para el after party (10 a 11 p. m.) También se ofrecerá el servicio de comidas gracias a diferentes opciones de Food Trucks.

Parqueo:El estacionamiento en Parque viva abre a partir de las 5 p. m., el costo por vehículo es de ¢6.000 y para motocicletas ¢3.000 (se recomienda llevar cadena para los cascos ya que no se pueden ingresar al anfiteatro).

Transporte:El servicio público de autobuses sale detrás de la iglesia de La Merced en San José a las 4 y 5 p. m., el precio es de ¢640. La compañía El Bus ofrece también el traslado, el monto es de ¢3.000 por persona (ida y vuelta), para información y reservaciones llame a los teléfonos 6118-0461 (Curridabat y San José), 86067495 (Moravia y Heredia) y 8881-3872 (Cartago y Escazú).