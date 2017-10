El talento de ocho mujeres rendirá tributo a The Doors

Ocho mujeres se hacen con las baquetas y los tambores para rendirle un tributo a la legendaria banda estadounidense The Doors, en un concierto especial organizado por la Academia de Música de Carlos Sanders.

Daniela Cortés, Fiorella Hidalgo, Mimiam Hsu, Shirleny Jiménez, Raquel Orozco, Gabriela Rodríguez, Daniela Saborío y Priscilla Vindas son estudiantes de la escuela y durante el evento que se llevará a cabo este viernes 3 de noviembre en el Jazz Café San Pedro, mostrarán lo aprendido en los diferentes cursos que ofrece el baterista costarricense Carlos Sanders.

RECUERDE: Mujeres, ¡a la batería y al buen rock tico!

La idea del recital es que cada una de las alumnas se siente en la batería a interpretar una canción de la banda norteamericana. Ellas estarán acompañadas por una banda base conformada por Teo Evans (guitarra), Mauricio Muñoz (bajo), Andrés Araya (teclados) y el cantante Álvaro Sibaja, del recordado grupo de rock tico Liverpool, quien volverá a un escenario luego de varios años de no cantar en vivo.

Light My Fire es el nombre del concierto que comenzará a partir de las 9 p. m. con la participación del grupo femenino de rock Elektra. Las entradas tienen un valor de ¢5.000 y se compran en el Jazz Café.

"Se ha venido trabajando en desarrollar a los y las bateristas con el mismo sistema: técnica, fundamento, teoría, lenguaje y tratando de encontrar las fortalezas en cada una. Me encantó la idea de ver a una generación completa de mujeres, ver el desarrollo que han tenido de una manera orgánica. Todo esto se fue juntando dentro de un círculo de alumnas que comenzaron a proyectarse", comentó Sanders sobre su trabajo y el espectáculo que montarán el viernes.

Piezas como Riders on the Storm, Touch Me, Break on Through, Gloria y Light My Fire, serán parte del repertorio que interpretarán las bateristas junto a la banda.

Este es el cuarto concierto de este estilo que dan las alumnas de Sanders. Ya habían realizado montajes en homenaje a The Carpenters, U2 y al rock costarricense.