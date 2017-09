Amón Solar arma su primer festival para impulsar la cultura en San José centro

El sueño era casi imposible: José María Alfaro vio en una antigua casa de San José el potencial para reunir a artistas de música, teatro, danza y performance bajo un mismo techo.

“La filosofía detrás del proyecto es que los artistas lo tomen como una casa”, dijo Alfaro a Viva hace tres años, cuando Amón Solar y El Sótano ya tenían 15 meses de haber despegado.

La familia ha seguido creciendo creciendo y ahora, llegó la hora de reunirla en una sola noche para impulsar el proyecto. Este sábado 30 de setiembre los dos escenarios de Amón Solar serán dedicados al festival With a Little Help From My Friends ("Con ayuda de mis amigos", como la canción de The Beatles).

15 grupos nacionales, 4 cantautores, 5 Dj y un grupo de bailarines de lindy hop serán parte del festival, que iniciará a mediodía del sábado y finalizará a las 2 a.m. Amón Solar y El Sótano se ubican en un mismo edificio en calle 3 y avenida 11.

“Todos los artistas estan donando sus shows, fue increible ver el montón que se apuntaron sin dudarlo ni un segundo le tienen mucho cariño al proyecto y entienden la importancia de que se mantenga en la escena”, señaló Alfaro, quien espera que el festival se convierta en una tradición anual.

Los boletos costarán ¢5.000 el día del evento o bien, se pueden apartar en el sitio yapp.cr. Para asegurar que la familia se haga más grande, el festival será para todo público.

Artistas invitados

Entre las bandas que se presentará en el solar (tarima principal) estarán Sonámbulo (a medianoche), La Gambeta (11 p.m.), Cepa Judas (10 p.m.), Mansa Riddim (9 p.m.), Los Reverbs (8 p.m.), el cuarteto de Ismael Hernandez (7 p. m.), Osvaldo Vargas Jazz Trio (6 p.m.), Bertilla Baker Jazz Cuartet (5 p.m.), Medias Mojadas (4 p.m.), FX de Fede Granados) 3 p. m. y Fabrizio Walker ( 2 p.m.).

En El Sótano estarán Roque y Masauko (11 p.m.), Maf é Tula (10 p.m.), Carlos Dominguez Band (9 p.m.), Miguel Solari (8 p.m.), Los Crveles (7 p.m.), Los Maremotos (5 p.m.), Capitán Rooster (5 p.m.) y el estadounidense Tommy Phenom (4 p.m.).

Además, se presentarán los DJ de Black Beat Sessions, Henry D´Arias, Moya, José Salazar y Kaliche Maya y el grupo de lindy hop que practica regularmente en Amón Solar tendrá una clase y una demostración especial a partir de mediodía.