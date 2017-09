Avi estrena con 'Goodbye' su nueva era como artista

Con apenas 20 años de edad, la cantante nacional Avi quiere mostrar con su video Goodbye una nueva faceta como artista.

"La canción tiene un concepto de empoderamiento. La intención es que las personas que sienten que les fue mal en alguna situación sepan que al fin y al cabo de todo se saca algo bueno", explicó la artista sobre la producción.

El video de la canción se estrenará este 22 de setiembre en el Hard Rock Café de San José. Avi presentará un espectáculo musical que incluye canciones propias, covers y coreografías. La actividad comenzará a las 8 p. m., la entrada tiene un valor de ¢4.000 (los fondos que se recauden serán destinados al centro de rescate Las Pumas, ubicado en Guanacaste).

Avi afirma que esta nueva etapa en su carrera es mucho más madura en el contenido y el concepto, tanto así que en el espectáculo del viernes mostrará un show mucho más completo.

"Voy a cantar mis cinco canciones originales y como deseo que el concierto sea variado, también interpretaré canciones chivas de artistas que admiro un montón", dijo.

Sobre el audiovisual, la artista comentó que fue dirigido por Javier Fernando en conjunto con la producción ejecutiva de Hayllen Rodrígez (madre de Avi). Las imágenes se grabaron en una casa en Escazú y también en el club Pepper.

"Estoy muy contenta de vivir toda esta experiencia. Entré hace apenas un año sin saber nada de la industria y los procesos que conlleva, pero todos los días aprendo cosas nuevas ya que me he rodeado de gente muy buena que me instruye y me apoya. Esta nueva generación musical viene muy fuerte, hay mucho talento", comentó.