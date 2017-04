Ariana Grande, estrella del pop estadounidense, dará concierto en Costa Rica el 9 de julio

One Productions organizará el espectáculo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Redacción

Es un gran momento para los fanáticos del pop. En cuestión de tres meses podrán ver de cerca y escuchar la melodiosa voz de Ariana Grande en Costa Rica.

La cantante estadounidense dará un concierto en el país como parte de su gira mundial Dangerous Woman el domingo 9 de julio, en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva. El recinto de La Guácima, Alajuela, recibirá a otra mega estrella del pop anglosajón, después de haber dado casa a los espectáculos de Katy Perry –y su telonera Tinashe–, en octubre del 2015, y a Maroon 5, el pasado 17 de julio.

Andrés Naftalí de One Entertainment confirmó que esta empresa se encargará de concertar la presentación.Hasta el momento, la artista solo ha confirmado en su sitio oficial dos fechas en Latinoamérica: el 29 de junio de Río de Janeiro y el 1.° de julio en Sao Paulo, Brasil.

"Será la primera vez de Ariana Grande en Costa Rica. La han pedido mucho en las redes y no es para menos: está en el momento cumbre de su carrera", comentó Naftalí.

"Ella tiene 300 millones de seguidores en sus redes sociales, montones de éxitos y cada uno de sus movimientos es seguido por muchísimos adolescentes. Ella es muy influyente", agregó el productor.

Aún no se reveló la información sobre la venta de boletos. Sin embargo, la productora manifiesta que los precios serán "muy accesibles".

"Los boletos serán muy accesibles para que todo el público adolescente no sufra y pueda tener su entrada. La información concreta la revelaremos cuando tengamos la aprobación del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio)", señaló Naftalí.

Con 23 años –cumplirá 24 el 26 de junio– Ariana Grande ha logrado mucho y aún tiene más que dar. En su presentación en Costa Rica, se reflejarán las distintas etapas que ha vivido para llegar a la cima del pop.

Espectáculo

Antes de visitar Costa Rica, la gira Dangerous Woman estará en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia y Brasil.

"Trae una producción con una pantalla gigante como las que nunca se han visto en Costa Rica. Su escenario tiene una pasarela para acercarse al público", comentó Andrés Naftalí.

Dangerous Woman es el nombre de la gira y del tercer disco de Ariana Grande. Este álbum incluye temas como Side to Side, Into You y Everyday, infaltables en su espectáculo.

De la misma manera, éxitos pasados como Problem, Bang Bang y One Last Time serán parte de su repertorio.

El show está dividido en cuatro actos –cada uno con su decoración especial–, en los que Grande baila, canta y envía mensajes de apoyo a las luchas como la de la comunidad LGTBIQ.

LEA: Ariana Grande se rebela contra el acoso: 'No soy ningún pedazo de carne'

En total, Ariana Grande interpreta unas 21 canciones como reperotorio y es acompañada en la mayor parte del concierto por bailarines profesionales y músicos.

La organización celebró que el Anfiteatro Coca-Cola sea muy seguro para la visita de niños y adolescentes.

"Escogimos el lugar pensando en la seguridad del show. Creemos que el Parque Viva es un recinto que le ofrece a los padres de todos los jóvenes distintas facilidades para que tengan certeza de que todo saldrá bien", expresó el productor de One Entertainment.

Honesta ante todo

A los 13 años, Ariana Grande participó de la obra 13 en Broadway y en el 2010 encontró un espacio en la televisión en la serie Victorius, producida por Nickelodeon. Su personaje (Cat Valentine) fue tan exitoso que luego obtuvo su propio show, Sam & Cat.

“Empecé actuando musicales porque siempre quise cantar, nunca disfruté tanto actuar”, explicó la joven a la revista Complex en el 2013.

“Audicioné para aparecer en televisión porque esa sería la mejor plataforma para firmar con una disquera y luego me enamoré de la actuación, me pareció divertida”, agregó.

Esa honestidad y la forma directa de expresarse es inherente en la figura de Ariana Grande, incluso más importante para ella que toda su imagen.

LEA: Tica Nadja Holtz actúa en el video musical 'Everyday', de Ariana Grande

Ariana se ha vuelto poco a poco un ícono, por sus orejas de conejo de cuero o por su ponytail (la cola o moño que casi siempre luce en su cabeza), pero la transparencia y la capacidad de señalar las cosas que no le parecen bien son parte de su identidad como artista.

Ella se ha declarado feminista en varias ocasiones y usa sus redes sociales para compartir lo que siente y piensa. Por ejemplo, en diciembre criticó la cosificación de la mujer en un extenso mensaje, como suele hacerlo cuando algo no le agrada.

“Prefiero ser una personas honesta, a ser la persona que se la pasa diciendo, 'eso es personal, no voy a decir nada'. Siempre he tenido una relación abierta y honesta con mi fans”, declaró a Complex.

Imagen

Ariana Grande ha luchado para que el contenido de su carrera no sea su imagen, sino su sonido, tratando de derribar la noción de que para dejar de ser “la chica de Nickelodeon”, debe dar un salto a una imagen hipersexual.“He querido ser una pin up girl de los años 50, una chica buena, clásica, segura, femenina, suave, girlie”, dijo al New York Times en el 2014.

Poco a poco esa imagen se ha combinado con la de una mujer dueña de sexualidad, como lo hace en las canciones y videos de su disco Dangerous Woman (2016). Para este álbum, Grande inventó a su álter ego "Super Bunny", que puede ser “una súper heroína o súper villana, depende de cómo me sienta”.

Su alter ego quedó plasmado en la portada de Dangerous Woman y hace apariciones en sus conciertos. Es su versión de Sasha Fierce, el álter ego que Beyoncé usaba antes de decidir que no le importaba mostrar todas las capas de supersonalidad.

Gracias a su poderosa voz, Ariana Grande ha sido comparada con Mariah Carey y concertado colaboraciones con los artistas más buscados del momento –Nicki Minaj, The Weeknd, Zedd– y otros más consolidados como Stevie Wonder, Nile Rodgers y John Legend.

Desde que inició en la música, el manager Scooter Braun –mismo que trabaja con Justin Bieber y Martin Garrix, el DJ número 1 en el mundo– se ha encargado de manejar sus negocios.

La artista ha tenido un ascenso fuerte y afortunadamente, aún le queda mucho terreno por conquistar. El público tico tendrá la suerte de verla de cerca mientras se come el mundo.











Comparta este artículo Entretenimiento Ariana Grande, estrella del pop estadounidense, dará concierto en Costa Rica el 9 de julio Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Ariana Grande, estrella del pop estadounidense, dará concierto en Costa Rica el 9 de julio Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.