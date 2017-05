Ana Gabriel: 'Voy preparada para entregarles mi esencia'

Por primera vez, la intérprete y compositora mexicana Ana Gabriel se presentará ante el público costarricense. La artista, diva de la música latinoamericana, cuenta ya con más de 40 años de carrera y asegura que venir a Costa Rica es una deuda pendiente que tenía.

La presentación de la voz de Simplemente amigos será este domingo 28 de mayo, a las 7 p. m., en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Ana Gabriel viene al país cargada con una maleta llena de éxitos, canciones que su público costarricense coreará a más no poder gracias a la gira Recopilando amor.

Todavía quedan entradas disponibles para el espectáculo en el sitio www.boleteria.cr. Los precios son: ¢20.000 (gramilla), ¢40.000 (sector 400 lateral), ¢55.000 (sector 400), ¢60.000 (Golden circle laterales), ¢85.000 (Golden circle y Golden circle especial), ¢200.000 (alfombra roja). A estos montos se les deben sumar los servicios de la tiquetera.

La empresa Arceyut Producciones anunció que por cada boleto que venda para los conciertos de Ana Gabriel (28 de mayo) y Río Roma (9 de junio), donará un dólar a la campaña Un millón de corazones por Dani. Esta iniciativa tiene como objetivo reunir un millón de dólares en favor de Daniel León, niño de 11 años que requiere un trasplante de médula en Estados Unidos. Su médula ósea no le permite al cuerpo crear glóbulos rojos y esto lo tiene con una anemia severa.

Para emocionar a sus seguidores, Ana Gabriel, que no atiende entrevistas por teléfono, contestó este cuestionario que le envió Viva por correo electrónico, por medio de la producción del evento:

Esta es la primera vez que cantará en Costa Rica, ¿por qué esperó tanto para venir a nuestro país?

Pues sí, en efecto. Es la primera vez que llevaré mi show a Costa Rica, pero espero que no sea la última. Afortunadamente, llegó un empresario que creyó en mí y aposto por el espectáculo.

¿Qué expectativas tiene sobre el público costarricense, qué espera del espectáculo?

Mire, nunca me hago expectativas. Más bien voy preparada a darme al 100% al publico, entregarles mi esencia y hacer de la noche del 28 de mayo una gran fiesta donde todos podamos cantar y bailar juntos.

¿Cuál será la puesta en escena, qué podremos ver los ticos en Parque Viva?

Siempre digo que no soy una artista de efectos especiales ni bailarines. Lo que sí pueden esperar es a una Ana Gabriel que se entregará de todo corazón al público tico junto a mi banda y el mariachi que no puede faltar.

Son más de cuatro décadas de carrera artística, ¿cuál será el repertorio que presentará, cómo escoger las piezas entre tanto material?

¡Pues si le digo el repertorio ya no habrá sorpresas! Me dejo llevar mucho por el público y por lo que me piden. Por ejemplo, hay canciones que no puedo dejar de cantar cuando voy a Colombia o a Chile, y lo mismo en otros países. Honestamente, espero que el repertorio que he escogido para esta vez en Costa Rica sea del agrado de todos.

La acompañará un mariachi costarricense además de su propia banda, ¿qué cantará con ellos?

En efecto tendremos al mariachi, pero si le digo las canciones pues ya no habrá sorpresa para el público esa noche. Lo que sí le puedo decir es que he tratado de incluir los éxitos.

Es contadora de profesión, además de compositora e intérprete, ¿cuáles fueron los motivos para decantarse por las artes?

Desde muy pequeña supe que mi vocación era cantar. De hecho mi primer canción la compuse a los nueve años. Estudié contador público para complacer a mi papá, pero siempre con el objetivo de poder cumplir mi sueño.

Su abuelo fue una figura muy importante para desarrollar su carrera artística, ¿en qué influyó él en su trabajo?

¡Uy!, en mucho. De mi abuelo aprendí la disciplina, la cultura de mis ante pasados, cómo respirar, la tenacidad; en fin, fue alguien muy importante.

El Festival OTI marcó el arranque oficial de su carrera artística. ¿Qué recuerdos tiene de esa participación y cuál cree que fue el valor de dicho festival en la música latina?

Creo que hoy estamos necesitando ese tipo de festivales que ya se han perdido. Festivales donde se tome en consideración la composición y el intérprete, y que no solo se limiten a hacer covers. Antes de eso participé en Valores Juveniles como compositora y de ahí fue el paso para llegar a Lisboa, Portugal, representando a México en la OTI.

Sus canciones son parte de la historia musical de América Latina, ¿se considera una diva de la música latina?

Muchas gracias, pero como he comentado en otras ocasiones, no me gusta la palabra diva. Creo que soy una mujer normal cuya carrera o trabajo es cantar y trato de hacerlo de la manera más digna.

Está preparando un nuevo disco con canciones inéditas ¿De qué va a tratar este trabajo? ¿Qué tipo de letras hay en él y cuáles géneros musicales se escucharán?

Estoy en el proceso de preparar dos discos: uno de banda que es la música de la tierra de donde vengo (Sinaloa) y otro de música pop/baladas. Espero poder tener listo al menos uno de ellos para el año entrante.

La muerte de Juan Gabriel la afectó mucho, pero sigue realizando homenajes a él en sus presentaciones, ¿qué ha significado esta pérdida para el mundo de las artes y qué tan importante era él en su vida?

Yo creo que la muerte de Juan Gabriel nos afectó a todos en el mundo de la música y las artes. Era y sigue siendo uno de los grandes de México. Desde hace mucho le hago homenajes a la hora de interpretar sus temas; incluso, antes de que partiera de entre nosotros. De él recibí uno de los regalos más importantes en mi vida: la canción Luna.

Ha pasado mucho tiempo cantando, ¿piensa en el retiro?

El retiro es algo que llegará en el momento justo –ni antes, ni después–. Creo que todos pensamos de una manera u otra en el retiro, pero el día en que lo haga créame que lo haré en silencio, sin giras de despedida.

¿Qué es lo más lindo que ha recibido en esta vida artística?

Los regalos más importante que Dios me dio creo que son la voz y la capacidad de componer. El otro regalo que siempre recibo con la humildad más grande es el aplauso del público, eso es algo que siempre llevo conmigo.

¿Cuál es la receta para que canciones como Luna o Quién como tú mantengan una vigencia y que su voz siempre sea recordada?

Yo diría que es el público quienes hacen de los temas un éxito y es gracias a ellos que puedo seguir haciendo lo que más me gusta: que es cantar y componer. Siempre digo que soy una artista heredada: es decir que los padres que en su momento escuchaban mis canciones me han heredado con sus hijos y así sucesivamente.

Usted ha realizado grandes duetos con otros artistas, pero en la actualidad suenan mucho las combinaciones de géneros. ¿Ha pensado hacer alguno con un artista más joven o de un ritmo ajeno a los que usted está acostumbrada?

Siempre estoy abierta para grabar con mis compañeros, pero los duetos que hasta la fecha he grabado se han dado de manera fortuita.