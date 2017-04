Maxi Pardo cantará en Costa Rica y presenta su nuevo video: 'Amigo'

'Show' del argentino será el sábado en El Observatorio

El cantautor argentino Maxi Pardo dejó por un momento los temas románticos y dedicó su nueva canción a homenajear la amistad.

Amigo es el nuevo sencillo del artista en el cual le habla a esos amigos incondicionales que a pesar del tiempo y la distancia están presentes en los buenos y malos momentos de la vida. El tema viene acompañado de un video que está disponible también en redes sociales y plataformas digitales como YouTube.

Como parte de la promoción de la pieza, el argentino realiza una gira internacional de la cual Costa Rica es una parada importante. Este sábado 8 de abril el cantante ofrecerá un concierto en el bar El Observatorio, ubicado en barrio La California, en San José, a las 9 p. m. Las entradas se consiguen en el lugar y tienen un valor de ¢5.000.

Maxi Pardo promueve en sus redes sociales una dinámica muy especial. La idea del artista es que sus fans compartan en sus perfiles artísticos fotografías con las personas que consideran sus mejores amigos, estas imágenes formarán parte después de un video especial de la canción Amigo.

Maxi Pardo habló con Viva sobre su nueva canción y la necesidad de apreciar los pequeños detalles que brinda la amistad para hacer de la vida algo mejor.

Llama la atención que se desvíe un poco de los temas amorosos en esta canción...

Me parece que es algo natural. En mi Argentina natal los amigos fueron mi sostén y en un país tan convulsionado como el mío, los amigos te apoyan a seguir adelante y eso es bueno, tener alguien en quien confiar. Tengo un grupo de amigos que somos muy unidos y vamos sorteando los obstáculos de la vida juntos y este es un homenaje a la barra de amigos que compartimos el asado, el mate, el fútbol, son cosas a las cuales le damos mucho valor.

¿Dónde se grabó el video?

Es un lyric video que se grabó en Buenos Aires en un edificio típico. Le estoy cantando a todos y está apenas para el día del amigo que es en junio en Argentina, entre mucha gente le canto a esos amigos presentes, pero también al que no está.

¿Qué significa la amistad para usted?

La amistad es algo que nos hace falta un poco en la vida. Estamos acostumbrados a nuestro círculo cerrado, pero el mundo no aprende y estamos siempre en guerra, peleándonos y en conflicto; esta canción tiene como finalidad expresar un mensaje de unión.

¿Es una responsabilidad?

A mí me sale natural, hay algo que decir. No sirve solo subirse a un escenario a bobear, a mí me nace poder divertirme un rato y usar la música para generar una acción que le sirva a otro.

¿Amigo es parte de un nuevo disco?

Seguramente será parte del disco que estoy grabando y espero que esté listo para finales de año. Esta canción más pop/rock, pero lo que viene es un Maxi un poco más latino porque tiene mucho que ver por las giras que estamos realizando por América Latina ya que me nutro de las culturas. Habrá variedad entre mis raíces, lo que me gusta y lo que absorbo en los lugares a los que voy.

¿Qué sonidos tendrá esa producción?

Soy un cantautor que trabaja a la antigua con el lápiz y la guitarra. Después de que están las canciones las visto como creo que suenan mejor.

¿Esa diversidad le ayuda a llegarle a más gente?

Para mí la música fue una manera de poder descargar mis pensamientos y mis propias ansiedades. Me parece que esta es una buena vía para contarle a los demás cómo soy. Aparte me encanta el escenario, me sale natural.

Ha venido muy seguido a Costa Rica... ¿Cómo se siente en el país?

Me siento espectacular aquí. Es un público con el que tengo mucha relación, siempre me reciben bárbaro. Hay algo que se generó natural aunque he venido con otros artistas, tengo mi propia química con el público tico, venir a Costa Rica es como unas pequeñas vacaciones.