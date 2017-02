Alex Campos lleva su mensaje positivo sin importar credos

La música con mensaje positivo, dedicada a Dios, a la esperanza y al amor, tendrá un gran espectáculo el próximo 25 de febrero con el recital que ofrecerá el colombiano Alex Campos, en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

El espectáculo contará también con la participación de los nacionales Tapón y Michelle DiLuca. Campos llega a Costa Rica como parte de la gira internacional Derroche de amor , en la cual interpreta sus mayores éxitos y también las nuevas canciones de este disco.

Las entradas están disponibles en el sitio www.eticket.cr. Los precios de los boletos son: ¢17.000 (gradería general), ¢20.000 (preferencial de pie) y ¢28.000 (Momentos Credomatic).

Alex Campos habló con Viva previo a su recital. A continuación un extracto de la charla.

¿Cómo se siente de cara a una nueva oportunidad de propagar su música y mensaje en Costa Rica?

Agradecido con Dios por darme la oportunidad de ir a un país tan devoto de Él como lo es Costa Rica. Los ticos aman a Dios, lo buscan y este es un concierto muy especial para mí, porque voy con mi banda completa para cantarles a mis hermanos.

Indistintamente de credos o religiones su música la escuchan cristianos, católicos, evangélicos, ¿es así que lo quería?

Es una linda responsabilidad que se fue dando de una forma natural. Yo comencé a hacer mi música para que la gente que asistía a mi iglesia local la escuchara y eso fue hace ya 20 años.

”Para dicha, mi música ha trascendido las creencias y a los conciertos van muchos que no son cristianas pero que las canciones los conectan y esta es una gran manera de darles a conocer algo que deje una huella en sus corazones. Es una oportunidad de oro”.

¿Siente, entonces, que su obra es una responsabilidad social?

Es una gran responsabilidad porque cuando cantas algo diferente a Dios, a la esperanza y a la fe se torna un poco más fácil; pero cuando cantas esta música con mensaje tu vida tiene que soportar lo que dices. No solo es una cuestión de letras y músicas, sino ser un buen ejemplo.

¿Ha sido difícil mantenerse en ese camino?

Sí es difícil. La misma Biblia dice: “Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo”; si te está diciendo que te esfuerces es porque vas a pasar momentos difíciles y para mí lo ha sido, pero gracias a Dios que he encontrado en Él la fuerza para mantenerme, y ese camino se ha convertido en canción.

Su música tiene una labor en transmitir un mensaje positivo. ¿Lo está logrando?

Creo que sí. Si Dios nos permite ser una voz y tener una plataforma importante para que la gente se refugie es importante hacerlo. Con mi música no te voy a incitar a hacerle daño a tu cuerpo o a tu espíritu, sino que traigo mensaje de enseñanza, de esperanza, fe y motivación a ser mejores. Definitivamente, sí es es importante y relevante lo que hacemos en la sociedad en la cual vivimos.

Además de música cristiana también ha escrito canciones de amor de corte secular. Tu poeta se escucha en las radios, ¿por qué hacer este otro tipo también?

Tuve la oportunidad de escribir canciones a mi esposa; por ejemplo, Tu poeta que es una pieza romántica y eso me da la oportunidad de que me escuche la gente enamorada. He escrito canciones sobre la amistad también, mi objetivo siempre es cantarle a Dios, pero Él me ha rodeado de tanto amor con gente linda que pone a mi lado que cantarle a ellos es darle gracias a Dios.

¿Se siente pleno con esta misión que tiene?

Pleno, bendecido, afortunado y ojalá que Dios nos dé mucha más vida, talento e inspiración para seguir haciéndolo.

Los compositores de música de alabanza están explorando nuevos géneros para diversificar la música. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

Siempre he sido polifacético en la música, he tratado de experimentar los ritmos latinos como el tango y hasta el vallenato o los sonidos andinos, pero este año nos aventuramos a hacer algo diferente y es que el próximo 3 de marzo estreno un disco muy especial de música ranchera y regional mexicana. Se dio la oportunidad de hacerlo y, seguramente, mucha gente del género va a querer escucharlo, esa es una forma de que el mensaje llegue a muchas más personas.

¿Como artista cristiano qué representan para usted los premios como los tres Grammy Latinos en reconocimiento a su trabajo?

Como artista representa algo maravilloso el que te premien por el arte que haces y más si es con los Grammy. De nuevo lo digo, es algo de agradecer a Dios y que te impulsa a seguir haciendo la música para Dios con excelencia, porque durante muchos años la música sacra se hacía con lo poquito que hubiera, pero si es para Dios debe de ser la mejor.











