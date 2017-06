Alex Badilla domina el 'top' viral de Spotify Costa Rica con 'Voy a brillar'

La canción que el maquillista Alex Badilla estrenó el lunes antepasado, Voy a brillar, se posicionó en el primer lugar de la tablaLos 50 más virales de Costa Rica de Spotify.

Dicha lista toma en cuenta no solo la cantidad de veces que una pieza es escuchada, sino también las ocasiones en que se comparte en redes sociales.

El tema acumula casi 62.000 reproducciones en la plataforma de música, además de 161.000 visualizaciones en YouTube.

Badilla aseguró sentirse muy halagado por haber alcanzado la cima de Spotify con su primera canción.

"Me siento supercontento. La verdad es que es un tema que tiene un mensaje muy profundo para mí porque muchas veces viví oprimido. Yo no podía brillar por la religión de la que era mi familia y por la sociedad, hasta que en un punto dije: 'quiero ser yo y voy a evadir las críticas, voy a ser quien yo quiero ser'. Fue cuando empecé a brillar", explicó.

LEA MÁS: Alex Badilla: Ser uno mismo... para bien y para mal

"Va dirigido a las personas tanto de la comunidad LGBTI, como a las personas que se han sentido rechazadas y han sufrido bullying por querer ser como ellos son", agregó Badilla.

Las canciones más virales de Spotify no son necesariamente las más escuchadas; en la tabla Costa Rica Top 50, los tres primeros lugares los ocupan Me rehúso (Danny Ocean), Felices los 4 (Maluma) y Shape of You (Ed Sheeran).