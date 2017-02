La leyenda del jazz Al Jarreau murió este domingo a los 76 años

Al Jarreau escribió el miércoles 9 en su página de Facebook que se encontraba hospitalizado en Los Ángeles, Estados Unidos. También aclaró que los médicos le prohibieron continuar con cualquier gira programada para este 2017 porque se mostraba demasiado cansado.

El artista tenía 76 años; y sumaba 50 de presentarse en todas partes del mundo.

Este domingo su representate Joe Gordon confirmó que el ganador de siete premios Grammy falleció a las 5:30 a. m. en Los Ángeles. Por el momento no se han dado más detalles sobre la causa de muerte.

Gordon también informó que el cantante murió rodeado de su hijo Ryan, su esposa Susan, así como de amigos íntimos.

Jarreau esuna de las voces más representativas del jazz. De joven fue parte del grupo The Indigos. Sin embargo su carrera se consolidó cuando en 1975 el artista debutó con el álbum We got by.

Tras la muerte de su padre, Ryan pidió que no enviaran flores o cartas a la casa de Jarreau. "Preferiría que hagan una contribución al Wisconsin Foundation for School Music, una organización que apoya la música, así como a los estudiantes y a sus profesores", confesó Ryan.

Al Jarreau cumpliría 77 el próximo mes.