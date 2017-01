Adrián Goizueta será homenajeado por su labor artística

Compositor ha destacado por su aporte a la cultura costarricense

Colegas y amigos del artista Adrián Goizueta se reunirán para rendirle tributo el viernes 19, con un sentido homenaje a su amplia trayectoria y su trabajo arduo por la educación y la promoción de la música.

La idea la fraguó el también artista Alex Piedra y cuenta con el apoyo de grandes cantautores nacionales como Humberto Vargas, María Pretiz, Max Goldenberg, Miguel Solari, Natalia Esquivel y el propio Alex Piedra.

También se presentarán Peregrino Gris y el Sexteto Vocalis, para interpretar las canciones que a lo largo de más de 30 años ha cantado Goizueta tanto en Costa Rica, como en su natal Argentina y fuera de las fronteras de nuestro país.

Cada invitado cantará un tema de Goizueta adaptado a su propio estilo musical. Además, el espectáculo también tiene como invitados a los actores de eSCéniCa Producciones, a los poetas Minor Piedra y Alfredo Montero y al pintor René Barrera.

La cita es este 19 de enero, a partir de las 8 p. m. en la sala de eventos Los Potreros, ubicada en San Isidro de Heredia. La entrada tiene un valor de ¢20.000 (incluye cena). Los boletos se pueden comprar por medio de los teléfonos 6106-9059 y 8739-5719.

“Es muy emocionante y estoy sorprendido porque no es común que este tipo de cosas ocurran. Estuve de gira bastante tiempo el año pasado y cuando volví me encontré con esta sorpresa... Lo recibo con un tremendo agradecimiento. Jamás he hecho mi trabajo para recibir nada a cambio y no me siento merecedor de semejante honor, pero es muy emocionante”, comentó Goizueta.

“Muchos artistas y músicos salimos del semillero de Adrián y de otros grandes profesores de música. Hace como un año estoy tratando de hacerle un homenaje en vida porque ha dejado tres generaciones de artistas que lo admiramos y queremos celebrarle el amor y la enseñanza que nos dio”, afirmó Piedra.

La idea de que fueran cantautores es para darle mayor fortaleza a esta presentación. “Todos los invitados se han mostrado muy emocionados con este tributo a la obra de Adrián”, agregó Piedra.

El productor confirmó que en el show el propio Adrián cantará algunas de sus piezas. El espectáculo se extenderá aproximadamente por dos horas y media.











