Eran los primeros días del nuevo milenio. Habíamos sobrevivido al Y2K y el canal MTV se dedicaba exclusivamente a pasar videos de música.

Sí, eran esos tiempos, cuando la rubia Britney Spears se peleaba el primer lugar de las piezas más escuchadas con un tipejo que usaba gorra de los Yankees de Nueva York para atrás y no dejaba de agarrarse la entrepierna. También había otra banda de seis jóvenes que se retorcían en todas sus presentaciones. Todos tenían las uñas pintadas y alardeaban cortes de pelo que eran el terror de los coles católicos.

Chester Bennington y Mike Shinoda se turnaban en los micrófonos, el primero pegaba notas altas con su voz desgarradora y el segundo rapeaba, mientras un asiático hacía mezclas. Esto era el nu metal .

En los estantes de todas las tiendas de discos sobresalía el álbum Hybrid Theory que tenía estampado en la portada un soldado que avanzaba impulsado por una alas de una libélula. Con ese mismo impulso Linkin Park marcó un momento de la música.

Esa época murió ayer cuando la policía de Los Ángeles halló el cadáver de Bennington ahorcado en su departamento, tenía apenas 41 años.

De acuerdo al portal de noticias estadounidense TMZ, el cuerpo del vocalista fue encontrado en una residencia privada en Palos Verdes poco después de las 9 a. m. de ayer.

Según la policía angelina Bennington que se ahorcó para quitarse la vida.

La desgarradora voz de Chester fue una de las abanderadas del género nu metal , el cual se popularizó a inicios del nuevo milenio con agrupaciones como Papa Roach, Limp Bizkit y P.O.D.

Linkin Park debutó en el 2000 con el disco Hybrid Theory , el cual los catapultó al estrellato con sencillos como Crawling , In the End y Points of Authority . Posteriormente, lanzaron Meteora el cual fue uno de sus discos más exitosos al lograr vender 27 millones de unidades.

Linkin Park es ganador de dos Grammy y ha vendido 68 millones de discos. A lo largo de su carrera el grupo oriundo de California lanzó siente discos, el último fue One More Light .

Una hora antes del fallecimiento del cantante, el canal oficial de Linkin Park en YouTube estrenó el video del tema Talking To Myself .

A parte de su participación con Linkin Park, Bennington también fue el cantante en la agrupación de punk Dead By Sunrise; además también asumió los micrófonos de Stone Temple Pilots en el 2013; sin embargo, abandonó el proyecto en el 2015 por falta de tiempo.

Mike Shinoda, cofundador de Linkin Park y su otro vocalista, tuiteó sus condolencias por la muerte de su compañero.

“Impactado y con el corazón roto, pero es verdad. Publicaremos un comunicado oficial en cuanto tengamos uno”, expresó en la red social.

Figura trágica. Chester confesó en una entrevista realizada en el 2011 por el portal Kerrang que sufría de constantes depresiones, alcoholismo y drogadicción. Parte de esa inseguridad era producto de un abuso sexual que sufrió de niño.

“La canción Crawling es como sentirse fuera de control. Yo no tenía control de mí mismo con la drogas y el alcohol, por suerte pude escribir ese sentimiento y hacerlo una canción que vendió millones. Me gané un Grammy e hice toneladas de dinero con mi sufrimiento”, rescató el vocalista.

En el 2009, reconoció al medio de comunicación Niosecreep que la música para él ha sido un escape para su depresión.

“Si no fuera por la música, estaría muerto. He sido capaz de superar muchas de las cosas negativas que me han pasado en la vida. En lugar de dejar entumecer por el dolor he sido capaz de ventilar lo negativo por medio de la música”, confesó Bennington.

Chester tenía una relación muy cercana con Chris Cornell quien se suicidó en mayo. Tras el fallecimiento del vocalista de Soundgarden y AudioSlave, Bennington publicó una emotiva carta para el amigo con el que compartió en los escenarios.

Chester estaba casado con su segunda esposa, Talinda Bennington, y tenía seis hijos.