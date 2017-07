Ariana Grande y sus teloneros prometen una maratónica de pop

El concierto de Ariana Grande de este domingo 9 de julio será enorme y nada más que eso. En eso coinciden las críticas que ha acumulado la estadounidense en su paso por Estados Unidos y Europa, durante su gira Dangerous World Tour.

La gira llegará este domingo al Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva con la misma fuerza y la misma dimensión que ha tenido en todo el mundo; será una oportunidad para que sus fans, puedan sumergirse por un buen rato en el mundo de Ariana Grande.

Quedan pocos boletos para presenciar el espectáculo y de hecho, las localidades más cercanas al escenario ya están agotadas. Aún quedan entradas en localidades al fondo del anfiteatro (zona 503, las plataformas y gramilla) disponibles en el sitio www.boleteria.cr.

Si ya tiene su entrada o bien, aún está considerando ir, quizá leer lo que ocurrirá en el espectáculo de Ariana Grande lo termine de emocionar.

Gigante. El espectáculo de Ariana Grande se extenderá por al menos 20 canciones de la artista. El énfasis por supuesto, estará en los once temas del álbum Dangerous Woman, pero también habrá espacio para canciones de Yours Truly (2013) y My Everything (2014).

Entre ellos se cuentan sus éxitos recientes como Side to Side, Everyday, Into You, temas clásicos como Problem y otras interpretaciones especiales, como la de Somewhere Over the Rainbow.

Esta maratónica de pop será ambientada en el mundo de Ariana Grande, una fantasía personal en la cual el escenario puede transformarse en espacios distintos como una discoteca, un gimnasio o una catedral.

Apoyado de luces, láseres, máquinas de humo y varias pantallas, el espectáculo se centra en Grande y sus bailarines, quienes no desaprovechan un segundo para deslumbrar al público con sus movimientos.

El espectáculo tiene cuatro etapas: en cada una de ellas cambiará el escenario y la vestimenta de Grande.

Sin querer revelar más de la cuenta, solo queda decir que es una producción de primera categoría, como las que se vieron en los conciertos de Justin Bieber o Ed Sheeran.

Crítica. Algunos críticos, como Kitty Empire, del diario británico The Guardian, piensan que el despliegue técnico de la gira Dangerous Woman quizá sea demasiado. “El constante estado de clímax de Grande estira demasiado la credulidad”, esscribió después de verla en mayo, en Reino Unido.

Otros, como Jon Pareles de The New York Times creen que el espectáculo es acorde a la música y que a final de cuentas, la magnitud queda nublada ante el talento de Grande.

“En lugar del espectáculo escénico, el show vino de la voz de la señorita grande: el sentimiento de anhelo en Touch It, el susurro brillante de Let Me Love You, su escandalosa y casi jactanciosa actuación en Bang Bang , el sonido retro en Moonlight y los triunfo melismático en Break Free”, escribió Pareles en febrero, cuando ella se presentó en Nueva York.

Este y otros medios destacaron que en las presentaciones de esta gira se pueden apreciar las distintas facetas de la cantante, desde su debut hasta ahora.

“En sus magníficas presentaciones (...), Grande intenta hacer un puente entre su pasado como estrella de Nickelodeon y la ‘peligrosa mujer’ en la que se ha convertido ahora”, escribió Alexa Peters para The Seattle Times en marzo.

La previa. Las puertas de Parque Viva abrirán a las 9 a. m. y los asistentes podrán ingresar en la zona de comidas desde las 12 m. Antes de un concierto enorme, solo puede haber un show igual de grande.

Para el acto de apertura, Ariana Grande trajo a la compositora Victoria Monét y la productora One Entertainment contrató al boy band latinoamericano CNCO y a el colectivo Échele Miel, quienes se presentarán junto a la cantante tica Fátima Pinto.

¿Quiénes son todos estos y qué podemos esperar de ellos?

Las damas primero. Victoria Monét es una talentosa compositora que ha trabajado con Fifth Harmony, Janelle Monáe, Nas, T.I. y la mismísima Ariana Grande. Ellas comparten el trabajo vocal en el tema Better Days , dedicado a las víctimas de violencia policial y de atentados terroristas impulsados por el odio.

Victoria Monét es también bailarina de profesión, por lo que se puede esperar del ella una presentación bastante movida. Su álbum Life After Love se publicará próximamente.

Fátima Pinto es una de las nuevas promesas del pop de Costa Rica. Con 17 años, se ha ganado un puesto casi permanente en la lista Top 50 Viral Costa Rica de Spotify, en la que se incluye las canciones más escuchadas y compartidas en el país.

Su tema Feel Something la presentó al público tico y ahora espera terminar de ganárselo con Belong Together, cuyo video será estrenado en el concierto. A las 5 p.m., Fátima Pinto llegará al escenario junto al colectivo Échele Miel.

Ellos han participado de festivales como Chepe Joven e IAFA Fest. Échele Miel son el rapero Pranz, los productores Headshot y Workaholix y el Abejorro. Este último es la mascota del grupo y se encarga de animar al público para que bailen con ellos música EDM, dancehall y moombahton.

Participará también CNCO, conocidos por los temas Reggaetón lento (Bailemos) y Hey DJ. Alrededor de las 6 p.m. iniciará la primera presentación del grupo en Costa Rica.

Richard, uno de los miembros de CNCO, prometió un debut memorable: “Vamos a darle una probadita de lo que es nuestro Más allá Tour para se contagien de nuestra energía y ganas de hacer una fiesta”.

La fiesta no terminará con Ariana Grande. A la salida, el Dj Luis Hernández y el equipo de Los 40 (104.3 FM) animará al público a quedarse un poco más en el recinto para alejarlos por un rato de la presa.

Recomendaciones para el concierto