Warren Ulloa presenta 'Ecce Rata', novela sobre un personaje de 'Bajo la lluvia Dios no existe'

En su nuevo libro, Warren Ulloa Argüello retoma el punto de vista de un personaje viejo y, ahora, nuevo por conocer. Ecce Rata (Uruk Editores) será presentado este jueves 26 de octubre, a las 7 p. m., en el Centro Cultural San José (ubicado 100 metros oeste y 25 metros sur de Casa Italia, en barrio Francisco Peralta).

En su tercera novela, Ulloa Argüello retoma el punto de vista de "Ratatás", un narcotraficante de hongos que apareció por primera vez en Bajo la lluvia Dios no existe (también de Uruk), la historia de drogas, sexo y adolescencia que lo hizo acreedor del premio Aquileo J. Echeverría en el 2011.

En la voz de Ratatás, el escritor tico explora nuevamente el lenguaje de la calle, con una narración oral que se expresa con frases "pachucas". En la historia, el delincuente vuelve a Costa Rica después de pasar varios años en una prisión estadounidense. Al regresar al país, se reencuentra con su pasado y, además, descubre la vida de algunos de los personajes que aparecen en su novela negra Elefantes de grafito (publicada por Uruk en el 2015).

Para Ulloa Argüello, Ecce Rata es el resultado de retomas cabos sueltos de ambas novelas y convertirlos en una nueva narración de falsa "autoficción" desde la perspectiva de Ratatás. El escritor explicó que el impulso de redescubrir el personaje nació de su necesidad de "crear buenos personajes, no acartonados, sino que se sientan".

"Vi que en el proceso me quedé corto, algo faltaba (...). Hay partes de Elefantes de grafito donde aparecen personajes de Bajo la lluvia Dios no existe. Me pareció que debía contar una historia con los recortes que hice en el proceso de edición de ambas novelas", aseguró Ulloa Argüello sobre la decisión de publicar la nueva historia.

"Ecce Rata llegó a complementar lo que yo llamo la 'repentina trilogía'. En ningún momento, ni cuando escribí Bajo la lluvia Dios no existe, seguí con Elefantes de grafito y, ahora, Ecce Rata, pensé que esas podrían ser tres novelas que dialogaran entre sí", dijo el autor.

En la presentación de su novela, Ulloa Argüello compartirá con sus lectores y venderá ejemplares del libro. La actividad contará la participación de la autora argentina Carla Pravisani (ganadora del Aquileo J. Echeverría en el 2012) y el investigador Carlos Andrés Umaña.

