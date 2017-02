Santiago Porras, amante del lenguaje, publica nuevo libro de cuentos

La presentación será este jueves, en la sede de la UTN en Cañas

Hay que escuchar a Santiago Porras. Es cuidadoso con la palabras y paciente en hilarlas. Luego, mientras las pronuncia, en oraciones cortas y transparentes, oculta capas de historia dentro de ellas.

Tenerlo cerca es sencillo porque escribe. Este jueves, a las 3 p. m., presentará, en la Universidad Técnica Nacional de Cañas, su libro más reciente, el cuentario La sombra decapitada (Guayacán).

Es raro decirlo, pero en su escritura se respira la misma paciencia. Es un ritmo de florista. “ Un ramo se hace con flores de una misma especie o con flores de diferentes especies”, dice de sus cuentos, todos florecidos de colores distintos. Hay reflexiones sobre la mortalidad, la pareja, la historia. “Quisiera no repetirme en cada cuento, ni temáticamente ni en la voz ni el estilo”, dice.

En Avancari (2012), una delicada novela histórica, su narración se ataba a un lugar y una historia, la de su pueblo, Abangares. Pero en La sombra decapitada se permite jugar con temas y personajes a como vengan: “Así trabajo: desordenado y por intuiciones. Los uno porque no queda más remedio para publicar un libro”.

De este modo, en el libro se permite pasar de una breve impresión – La catedral de Rouen – a personajes atrapados en intensos monólogos – La sombra decapitada –, o de historias íntimas – El cartabón para el fracaso – a narraciones con el tono y el tino de cuentos populares – El abrazo mortal –.

“Es como estar haciendo un canasto de colores: uno sabe que por aquí mete un hilo, por acá otro diferente. Uno sabe que está haciendo un entramado o pintando. Lo disfruto porque siento que estoy haciendo algo que me exige”, explica Porras.

Tal desafío yace en manipular el lenguaje, su gran deleite. “Todos escribimos por vanidad. Escribir es como contar un chiste: uno quiere que todo el mundo se ría”, dice. “He sido lector, no un gran lector, y he leído cosas tan maravillosas que es un atrevimiento… Yo nunca me llamo escritor, aunque si alguien me dice eso le agradezco”.

En su próxima novela, que apenas nace, Porras volverá a la historia tica como fuente. “Me parece que hay cosas de este país que no se han dicho porque de alguna forma las élites gobernantes no quieren que se conozcan”, dice, entre pocos detalles de lo que podría ser su libro. A Santiago Porras hay que esperarlo: tiene mucho que decir.

Puede encontrar La sombra decapitada en la Librería Lehmann, en Libros Duluoz y en otros locales.

El autor Santiago Porras presentará su nuevo libro, 'La sombra decapitada', este jueves 2 a las 3 p. m. en la sede de la Universidad Técnica Nacional en Cañas. Conversarán con él Édgar Porras y Teresa García. El libro está en la Lehmann, Libros Duluoz y otros sitios.











