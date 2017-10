Kazuo Ishiguro, Nobel de Literatura 2017: qué buscar en librerías en Costa Rica y qué en Netflix

La bibliografía de Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura 2017, es corta: siete novelas y una compilación con cinco de sus cuentos. La dimensión ideal para no temer adentrarse en su prosa. Conseguir sus libros en Costa Rica, por otro lado, será un poco más difícil en las siguientes semanas.

Este jueves, grandes y pequeñas librerías aseguraron que, aunque el autor ha estado antes en sus catálogos, no tienen sus obras por ahora.

La única librería que mantiene tres ejemplares de Ishiguro es Buhólica, ubicada en Combai Mercado Urbano, sobre ruta 27, en dirección a Santa Ana. El título que venden es la novela de ciencia ficción Nunca me abandones, de la editorial Anagrama, y cuesta ‎₡8.000.

Para quienes busquen a Ishiguro en español, deben saber que todos los títulos de su bibliografía están traducidos por esa misma editorial.

Tras la consulta de Viva, la Librería Internacional aseguró que para principios de noviembre esperan ejemplares de toda la obra en Anagrama del ganador del Nobel de Literatura. La Librería Lehmann también ha tenido títulos a la venta, pero están agotados por el momento y volverán a importar en siguientes semanas para satisfacer la demanda del autor.

La librería Frantz & Sarah afirmó que también traerán sus obras de Anagrama pero, además, tendrán ejemplares en inglés de la editorial británica Penguin.

Anagrama tiene en su catálogo sus primeras dos novelas Pálida luz en las colinas y Un artista del mundo flotante (ambas novelas desarrolladas con personajes japoneses, haciéndole justicia a las raíces de Ishiguro) y su primer éxito editorial Los restos del día (con el que ganó el premio Man Booker y consiguió su primera adaptación cinematográfica.

La editorial también ha publicado Los inconsolables, narración escrita en un estilo de "corriente de consciencia" en el que escenas y conversaciones se unen casi como lo harían en un sueño, y Cuando fuimos huérfanos, historia de un detective inglés buscando el rastro de sus padres en la ciudad china de Shángai.

Nunca me abandones, segundo libro más popular de Ishiguro, puede conseguirse en español con Anagrama. La Librería Internacional ha tenido antes una versión en inglés (Never Let Me Go), pero su último ejemplar se vendió este jueves, tras el anuncio del premio Nobel.

La última novela de Ishiguro, la fantasiosa El gigante enterrado también volverá a las librerías en próximos pedidos, aseguró la Internacional.

Por otro lado, a quienes les interese leer narrativa corta podrán buscar la antología con cinco historias Nocturnos. Cinco historias de música y crepúsculo. En Internet, la revista The New Yorker también tiene un relato suyo en inglés titulado A Village After Dark (2001).

Más fácil en el cine

Para quienes quieran experimentar las historias de Ishiguro, también es posible ver dos grandes adaptaciones de sus novelas.

En Netflix se encuentra disponible Never Let Me Go (2010), drama con actuaciones de los actores previamente nominados al Óscar Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield (antes de su fama por las cintas de Spiderman).

La historia se desarrolla en un misterioso internado inglés en el que los tres protagonistas pronto se dan cuenta que sus vidas no son normales e, inevitablemente, deberán morir antes de envejecer. La complicidad de su amistad se convierte en un vínculo problemático cuando dos de los amigos tienen una relación romántica. Sin embargo, frente a su oscuro destino, el trío debe mantener unido y olvidar los celos y el dolor.

La otra cinta que los fanáticos de Ishiguro pueden usar como consulta es la cinta The Remains of the Day (1993) en la que el mayordomo James Stevens (Anthony Hopkins) realiza un viaje para reconectar con la señorita Kenton (Emma Thompson), ama de llaves que trabajó junto a él en una mansión inglesa.

La película es de época, la historia se ubica antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Stevens busca conciliar sus memorias de su labor antes y después del conflicto, incluyendo el recuerdo de una amistad muy íntima con Kenton.

La cinta también presenta a Christopher Reeve (1952-2004), antes de sufrir el accidente que lo dejo tetrapléjico y que lo alejó de la actuación.

The Remains of the Day no se encuentra en ninguna plataforma oficial de video en línea, aunque hay versiones completas en YouTube.