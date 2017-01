José León Sánchez sobre el Magón 2016: 'Se lo han dado a un hombre inconcebiblemente maravilloso'

Premio Nacional de Cultura Magón lo recibió el doctor Juan Jaramillo Antillón

En setiembre del 2016, el escritor José León Sánchez hizo pública su ambición de conseguir, finalmente, el Premio Nacional de Cultura Magón. Lo hizo, simbólicamente, durante el discurso que precedió a su homenaje durante la Feria Internacional del Libro.

"Hoy está aquí Carlos Cortés y su señora (María Lourdes Cortés) y el señor José Daniel Corrales, quienes están tratando de que me den el Premio Magón. Gracias por eso que están haciendo, por ese movimiento por el que probablemente sí me van a dar el Premio Magón el año entrante", aseguró entonces.

En esa misma ocasión, Sánchez mencionó como otro posible ganador al doctor Juan Jaramillo Antillón "que se merece el Magón más que yo". Precisamente, este miércoles, Jaramillo fue nombrado como el Magón 2016.

"Se lo han dado a un hombre inconcebiblemente maravilloso", afirmó Sánchez sobre la noticia, durante una entrevista telefónica. "Es un genio, un benefactor de la humanidad. (El año pasado), hice un programa de radio porque me quejé que el año pasado no se lo dieron a él. Estaba muy enojado", recordó.

"Para mí, don Juan es mi maestro", aseguró. "Tengo que agradecer a los cinco jurados que hayan votado por uno de los hombres mas valiosos que tiene la humanidad en este momento".

Ahora, Sánchez ya no espera recibir al Magón: "A mí nunca me lo van a dar porque soy un expresidiario. Fundamentalmente, por eso no me van a dar el premio Magón".

Inconformes

Este año, Sánchez luchó por el Magón con fuerza. No lo hizo solo: un grupo amplio de personas formaron un grupo que no solo postuló al escritor al premio sino que crearon un grupo de Facebook, Magón para José León Sánchez.

El grupo, por otro lado, resintió la decisión de los miembros del jurado. El último mensaje publicado en él asegura: "Con tal de no darle el Magón a José León Sánchez se buscan a une (sic) médico para no dárselo".

"No son presiones, es que sabíamos que hace un año podían dárselo y se le ha invisibilizado. No se le ha querido dar un reconocimiento por razones extra literarias, extra culturales", explicó la historiadora María Lourdes Cortés, una de las principales promotoras de la causa.

"Estimulado por el Teatro Espressivo, el despacho de la Ministra de Cultura hizo ese homenaje (durante la Feria del Libro). Es un homenaje que podía leerse de dos maneras: como que sí iba a ganar el Magón o como un consuelito. Desde ahí había una intención de no dárselo, por razones extra literarias", aseguró Cortés.

"Me parece muy injusto. José León escribió la novela más leída fuera de Costa Rica, adaptada al cine (La isla de los hombres solos). Pucha, una novela como Tenochtitlan, solo por esa novela se merece el Magón. Tiene una vida dedicada a la cultura", opinó la historiadora. "Estoy muy decepcionada, no conozco la obra del doctor Jaramillo ni tengo nada a favor ni en contra, pero teníamos la esperanza de que ganara José León".

"No vamos a negar que no hubo opiniones y alguna información que llegó (sobre José León Sánchez). Eso es público y está en la Dirección de Cultura para quien lo quiera revisar", respondió la jurado del Magón, la filóloga Amalia Chaverri. Durante la deliberación del premio, en las últimas semanas, Chaverri expresó que quería renunciar a la responsabilidad de elegir el premio.

Debate

El editor de la revista Literofilia, Warren Ulloa Argüello, planea producir un programa especial de su espacio radiofónico en Radio Nacional para resolver con un debate la inconformidad del sector que apoyaba a José León Sánchez.

"Es necesario generar discusión y argumento, ver los dos puntos de vista", explicó Ulloa Argüello. "Muchas veces el Magón es un premio clasista. El hecho de que hayan abierto el Magón para que académicos, para que la universidad opine, siento que ha dañado mucho no solo al Magón, sino a los premios en general".

"Si el Magón es un premio cultural, ¿por qué se le abre a las ciencias? Las bases del Magón están difusas y se ha notado en los últimos premios", opinó.

Según detalló, el programa de Literofilia reunirá a los miembros del jurado Amalia Chaverri y Carlos Molina –ambos estuvieron presentes en la ceremonia del Ministerio de Cultura–. Asimismo, contará con el escritor Alí Víquez (Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 2015) y la mediación de Ulloa Argüello.

Esta edición especial sobre José León Sánchez y el resultado del Magón se podrá escuchar en Radio Nacional el martes 31 de enero, a las 9 p. m.

