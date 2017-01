John Berger, influyente escritor británico, falleció a los 90 años

1926-2017

Redacción

John Berger, uno de los más populares e influyentes ensayistas de la segunda mitad del siglo XX, falleció este lunes a los 90 años, confirmó su editorial inglesa, Verso Books, en Twitter (y lo corroboró con su editora El Paísde España). La noticia la dio el actor y director Simon McBurney, amigo cercano y colaborador de Berger.

Berger alcanzó popularidad con la serie de documentales de la BBC Formas de ver (Ways of Seeing, 1972), y su amplia obra literaria incluyó crítica de arte, poesía, novela, teatro y colaboraciones con otros artistas.

Residente en Francia desde los años 50, Berger era reconocido por su pronunciado talante radical, y su postura marxista resultó profundamente influyente a través de su escritura sobre artes visuales. "Este sistema despoja al individuo del futuro -nadie piensa en el futuro- y lo obliga a ignorar el pasado como algo prescindible que puede ser tirado como una hoja de afeitar usada", escribió una vez. Con su acercamiento histórico y político, difundió una forma de ver y escribir sobre las obras de arte que caló en una generación de autores británicos y estadounidenses, amén de su popularidad internacional.

Berger ganó el premio Booker en 1972 por su novela G., un palimpsesto erótico y complejo; el dinero del galardón lo donó a la organización de las Panteras Negras a modo de protesta. Algunos de sus libros más conocidos –y disponibles en español– son las colecciones de ensayos Mirar (About Looking, 1980), La forma de un bolsillo (The Shape of a Pocket, 2001) y Un séptimo hombre (A Seventh Man, con el fotógrafo Jean Mohr, 1975), y en ficción, la trilogía De sus fatigas (Into Their Labours, 1979-1990) y Hacia la boda (To the Wedding, 1995).

El año pasado, a propósito de su nonagésimo cumpleaños, se estrenó el documental The Seasons in Quincy: Four Portrait of John Berger, producido por Tilda Swinton y con secciones dirigidas por ella, Colin MacCabe, Christopher Roth y Bartek Dzaidosz. También se publicó el libro Landscapes: John Berger on Art, editado por Tom Overton, que reúne decenas de ensayos sobre la representación pictórica.

