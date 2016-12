Falleció Richard Adams, escritor inglés

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Richard Adams, importante novelista británico, falleció este 24 de diciembre. Tenía 96 años.

Adams era reconocido, sobre todo, por la novela Watership Down (conocida, en español, como La colina de Watership), publicada en Londres en 1972. En ella, se relata la historia de un grupo de conejos en busca de un hogar tras la destrucción de su madriguera. El relato se originó durante un largo viaje en automóvil, durante el cual Adams distrajo a sus hijas con la historia.

Más tarde, la obra se convertiría en un éxito en ventas y sería adaptada a distintos formatos, en cuenta cine, televisión, teatro y juegos de mesa.

Pese al enorme éxito que significó Watership Down, Adams vivió la mayor parte de su vida en el anonimato. Nació en mayo de 1920, en Newbury, Bershire, en el sureste de Inglaterra. Fue hijo del médico del pueblo y creció con vistas a la verdadera colina de Watership.

Cursó sus estudios en un internado y ganó una beca para estudiar en el Worcester College, de Oxford, pero su realización académica se vio truncada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Un proceso arduo

La colina de Watership es hoy un clásico, pero inicialmente representó una desgastante batalla para Adams quien, tras durar dos años escribiendo el relato, no consiguió encontrar una editorial dispuesta a publicar su manuscrito.

Su descripción de los conejos era uno de los puntos problemáticos, pues no coincidían con la descripción usual de los conejos caricaturescos de la época. Los de Adams, en cambio, eran más realistas: defecaban, se apareaban y libraban violentas batallas entre sí.

Adams tuvo que soportar letras de rechazo de 14 editoriales que, más tarde, sin duda, se arrepentirían: La colina de Watership vendió 50 millones de copias, sobre todo en Estados Unidos, donde fue catalogada como una novela para público adulto.

Los ingresos por las ventas del libro y por sus distintas adaptaciones permitieron a Adams dedicarse por completo a la literatura. Publicó una docena de libros más, de los cuales destacan, sobre todo, The Plague Dogs, Shardik y The Girl in a Swing.