Falleció Derek Walcott, el gran poeta que nutrió la lengua inglesa del Caribe

Escritor visitó Costa Rica en el 2012

Derek Walcott, un poeta laureado con el Premio Nobel por capturar la esencia de su Caribe natal y quizá el escritor más reconocido de la región, falleció este viernes a sus 87 años.

Walcott murió en su casa en la isla de Santa Lucía, dijo su hijo Peter.

El prolífico y versátil poeta recibió el Nobel de Literatura en 1992, tras haber figurado en las listas de favoritos por muchos años.

Al seleccionarlo, la Academia Sueca, la cual otorga el reconocimiento, citó “la gran luminosidad” de sus escritos incluyendo Omeros , de 1990, una épica caribeña de 64 capítulos que el jurado elogió como “majestuosa”.

“En él, la cultura antillana ha encontrado a su gran poeta”, dijo la academia al otorgarle el reconocimiento de $1,2 millones.

Walcott, de ascendencia africana, holandesa e inglesa, dijo que sus escritos reflejaban la “muy rica y complicada experiencia” de la vida en el Caribe. Su obra, deslumbrante y pictoricista, le mereció su reputación como uno de los más grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX.

Con pasiones que incluyeron desde pintar con acuarela hasta dar clases de teatro, el trabajo de Walcott fue ampliamente elogiado por su uso profundo y audaz de la metáfora, y por su mezcla de sensualidad y destreza técnica. Comparaba sus sentimientos por la poesía con un pasatiempo religioso.

El poeta soviético exiliado Joseph Brodsky, quien ganó el Nobel de Literatura en 1987, se quejó una vez de que algunos críticos relegaban a Walcott a un estatus regional debido a “una poca disposición para reconocer que el gran poeta de la lengua inglesa es un hombre negro”. Sin embargo, el propio Walcott celebraba con orgullo su papel como un escritor caribeño.

“Soy primeramente, absolutamente, un escritor caribeño”, dijo una vez en una entrevista en 1985 publicada en The Paris Review . “La lengua inglesa no es propiedad especial de nadie. Es propiedad de la imaginación: es propiedad del lenguaje mismo. Nunca me he sentido inhibido para tratar de escribir tan bien como los más grandes poetas ingleses”.

Memoria tica. Walcott visitó Costa Rica en el 2012 como invitado al festival Flores de la Diáspora Africana y ha sido el último Nobel de Literatura en venir al país.

“Derek Walcott ha escrito varios poemas también magníficos que dan cuenta de una vida intensa al servicio de los rigores de la poesía. Su vida, como dice él mismo en su poema Preludio , ha sido un ejercicio para ‘aprender a sufrir / en yambos exactos’”, escribió en Áncora el crítico y poeta costarricense Gustavo Adolfo Chaves.

“Derek Walcott es un poeta-emblema, cifra de una historia y una región que, al menos en nuestro país, sigue esperando ser descubierta y apreciada”, agregó.











