Quinta edición de Centroamérica Cuenta consolida el encuentro literario en el panorama regional

Ya son cinco ediciones. Centroamérica Cuenta ha madurado y se consolida en la región como un encuentro literario de primer nivel y un espacio para discutir lo que ocurre en el panorama intelectual de América Latina. Con más de 90 escritores de 19 países, el quinto encuentro se celebrará del 22 al 26 de mayo en Managua, Nicaragua.

El reconocido narrador y ensayista Sergio Ramírez Mercado impulsa una fiesta de letras que este año contará con invitados como Leonardo Padura y el actor Jorge Perrugoría de Cuba; Ángeles Mastretta, Jorge Volpi y Álvaro Enrigue de México; y Piedad Bonnett, Pablo Montoya y Alberto Salcedo Ramos de Colombia.

Este año, de Costa Rica asistirán figuras como el narrador Álvaro Rojas, quien presentará su novela Greytown (Uruk Editores), el novelista Daniel Quirós, el editor Óscar Castillo (Uruk), la académica Alexandra Ortiz Wallner, especializada en Centroamérica, y la ilustradora Vicky Ramos. Viva participará de la cobertura.

"Cuando iniciamos la primera jornada hace cinco años, era una iniciativa en términos modestos. Hoy tenemos un verdadero encuentro literario con distintos aspectos al mismo tiempo: mesas redondas de literatura, un festival de cine, jornadas dedicadas a literatura infantil, una serie de talleres informativos...", celebra Ramírez, en una entrevista reciente vía Skype. Entre otras actividades, habrá una exposición itinerante de fotografías de escritores de Daniel Mordzinski y contactos internacionales en América Latina.

¿Cómo lo toman los nicaragüenses? "El público viene creciendo. Este no es un público fácil porque aquí el acceso a los libros es muy limitado, no porque haya falta de voluntad de leer sino porque los libros no son baratos. Pero no nos podemos quejar de falta de público, tenemos público en todas las secciones", dice Ramírez.

Centroamérica Cuenta también participa a los interesados de transmisiones en vivo, visitas a escuelas y colegios y otras actividades que expanden el alcance del encuentro más allá de los salones y espacios culturales. Asimismo, ha estado participando de ferias literarias en otros países latinoamericanos, para consolidarse como un puente, desde el Istmo, para las literaturas en lengua española.

"Nosotros invitamos no solo a escritores, sino también a periodistas, traductores, editores, ilustradores, todo lo que tiene que ser promovido alrededor de los autores", explica Ramírez. Aunque la actividad literaria en Centroamérica no escasea, afronta obstáculos como débiles cadenas de distribución –incluso dentro de la región–, escasas traducciones de autores locales y, en general, la desarticulación de iniciativas literarias de nuestros países.

"Centroamérica Cuenta actúa también como una espcie de vitrina para que las editoriales internacionales vean a los escritores y las editoriales centroamericanas también", dice Ramírez. Alfaguara, Planeta, Random House y otros sellos se acercarán a las distintas actividades organizadas pata contactar a escritores con la industria editorial que puede difundir su obra por el mundo.

Este año, Centroamérica Cuenta rendirá homenaje a los escritores franceses Albert Camus (1913-1960) y André Malraux (1901-1976). El lema del 2017 es "Nosotros los otros". También se conmemorará el centenario del nacimiento de Juan Rulfo (1917-1986) y Augusto Roa Bastos (1917- 2005).

Durante la noche inaugural del evento, el 22 de mayo, se entregará en V Premio de narrativa joven Carátula 2017, convocado en conjunto con la revista cultural Carátula y la Fundación Luisa Mercado.

