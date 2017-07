¿Qué hizo Ed Sheeran en el primer capítulo de la nueva temporada de 'Game of Thrones'?

La estrella británica Ed Sheeran debutó, este domingo, en la aclamada serie de HBO Game of Thrones.

El English Boy tuvo sus cuatro minutos en la pantalla; durante los que cantó, intercambió un par de líneas con Arya Stark, asintió a todo lo que dijeron sus compañeros y comió conejo.

Sheeran interpreta a un soldado que representa a la familia Lannister, aparece con la capa roja y el resto de la indumentaria de los leones.

El inglés es acompañado por otros cuatro militantes que se encuentra en el camino de Arya. La menor de los Stark venía de envenenar a la familia Frey en los Gemelos.

Sorpresivamente, la escena estuvo cargada de humor y una breve reflexión de los jóvenes soldados sobre la frustración que sienten por luchar y morir en nombre de otros. No se derramó ni una sola gota de sangre.

De hecho semanas atrás Sheeran, en una entrevista con la emisora Hits Radio, había revelado su papel en la serie producida por David Benioff y Daniel Weiss.

"Yo voy a cantar y luego llega Arya Stark y me dice: esa es una bonita canción. Y yo le digo: es una nueva. También hay otras líneas", confesó el cantante que se presentó en Costa Rica el pasado junio.

LEA: HBO Go colapsa antes del estreno de 'Game of Thrones'

Como era de esperarse la redes sociales se alborotaron tras la aparición del cantante pelirrojo.

Esta no es la primera vez que estrellas de la industria musical aparecen en el drama épico de HBO. Por ejemplo, The National apareció junto al baterista de Coldplay interpretando The Rains of Castamere en el capítulo Red Wedding y la banda de thrash metal Mastodon figuraron como white walkers.

En la temporada anterior, los integrantes de la banda islandesa Of Monsters and Men aparecieron interpretando a los músicos de la compañía de teatro de Izembar.