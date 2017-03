Street Food Festival: un día para olvidar las dietas

Comidas rápidas y platillos gourmet

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El queso cheddar se desborda por una torta de carne angus perfectamente cocida. Su aroma se entremezcla con el que emana un pulpo a la parrilla, con la salsa de una auténtica pizza italiana o con el de las carnes de un taco de alambre.

En asuntos de gastronomía, no hay fronteras que valgan. Los platillos clásicos de la comida rápida compartirán mesa este sábado con la cocina mediterránea y con la herencia culinaria mexicana.

El primer Street Food Festival, que se realizará este sábado en Parque Viva, tiene opciones para todos los paladares.

LEA MÁS: Los food trucks invadirán Parque Viva el 11 de marzo

Si bien las hamburguesas serán las reinas de la propuesta gastronómica –parte de la oferta de Grill Out, Agüizotes, Ventanita Meraki, Lucy’s, Central Truck o The Kitchen Street Food, por ejemplo–, habrá una amplia variedad de platillos que incluyen productos artesanales y también vegetarianos.

El festival de comida gourmet con estilo callejero reunirá a 26 food trucks que llevarán a los asistentes a través de un verdadero paseo culinario, impregnado de sabores, colores y aromas irresistibles para los apetitos más voraces.

“Ya no es el típico catering [ service ] que llegaba al negocio o a la fiesta y te recalentaba los alimentos y te los daba ya un poco secos o sin sabor. El food truck te da la comida al instante, con los más altos estándares de calidad e higiene”, comentó a Viva Randall Marín, fiscal de la Asociación Costarricense de Food Trucks.

Además de los camiones de comidas ya mencionados, participarán también los de Armonía, Bee Sweet, Bombona, La Cebichería, Delitruck, Dr. Grill, Fusion Truck, Garibaldi’s, Il Volpino, La Chola, La Cleta, Mr. Mango, Papatas, Pipo’s Dogs, Sanguchería, The Hungry Pig, The Spot y Wiches.

Además, los asistentes al festival podrán disfrutar del portafolio de cervezas de la Costa Rica’s Craft Brewing Co., así como de la marca Domingo 7 y de vinos de diferentes casas.

Experiencia única. Como toda comida se disfruta más con buena música de fondo, el Street Food Festival tiene preparada una serie de conciertos con varios DJ’s nacionales, así como artistas de música tradicional española.

A las 8 p. m., se presentará también Michelle González –mejor conocida como MishCatt–, cuyos temas Another Dimension y Gun to the Head la convirtieron en la artista nacional más escuchada en Spotify.

Las puertas de Parque Viva abrirán a las 11 a. m. y hasta las 10 p. m.

El ingreso al festival será gratuito, pero en la entrada se recogerán donaciones voluntarias para la fundación Lifting Hands, la cual lleva a cabo programas educativos y recreativos para la comunidad del Bajo Los Anonos.

Sin embargo, también será posible adquirir entradas VIP, así como paquetes especiales de parqueo, mediante la plataforma boleteria.cr. Los tarjetahabientes de Credomatic podrán disfrutar de descuentos en las mismas.

Además, habrá un kid’s corner con un costo de ¢2.000.

Paquetes VIP:

Entradas especiales

VIP Credomatic: Tiene un costo de ¢25.000 –¢20.000 con Credomatic– e incluye dos copas de vino, cinco tapas y acceso a un área diferenciada. Tiene un cupo máximo de 125 espacios.

Beer vrs Wine: Tiene un valor de ¢20.00 –¢.16000 con Credomatic– e incluye ceviche, hamburguesa angus, y churros con dulce de leche, para degustar con cerveza de la Costa Rica’s Craft Brewing Co. o con vinos de Las Perdices.

Estacionamiento:

Parqueo general: ¢3.000

Parqueo Viva: Se ubica más cerca del Centro Kölbi e incluye un vaso de iBirra de 24 onzas. Tiene un costo de ¢8.000 y se puede adquirir en boleteria.cr.











Comparta este artículo Entretenimiento Street Food Festival: un día para olvidar las dietas Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Street Food Festival: un día para olvidar las dietas Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.