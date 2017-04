De la tele a un 'stream’ de videojuegos

Amante de los contenidos digitales

Hace seis años, Óscar Roa llegó a Costa Rica con la misión de crear contenidos para el emergente Canal 9.

En poco tiempo, su manera de ver la televisión y su sello se materializaron en los programas de comedia y shows matutinos protagonizados por Víctor Carvajal, Keyla Sánchez y Bernardo Choché Romano, quienes dieron un salto importante en los estudios, ubicados en Santa Ana.

Tras el cierre del canal en el 2015, este mexicano se quedó en Costa Rica para trabajar en publicidad e iniciar VCP+ , canal en YouTube que suma miles de adeptos en los países hispanohablantes.

“Nadie quiere ver gente común en la televisión, eso no vende”, afirma Roa, quien bajo ese principio reclutó a un equipo de gamers que rompen el molde.

Para él, VCP+ es un canal de amigos que se sientan a discutir sobre videojuegos, la vida cotidiana y la buena gastronomía. También es una vitrina para dar a conocer e interpretar los movimientos de la industria del entretenimiento electrónico.

El productor de TV Azteca conversó con Viva y se habló acerca de su paso por Canal 9 y de su nuevo proyecto en las redes sociales.

¿Cuál fue su percepción al ver la oferta de televisión tica?

Durante mi labor como productor desarrollé contenidos que creo que necesitaba la televisión de Costa Rica para refrescarse.

”Eso sí, quiero dejar claro que ya todo en la televisión está inventado. Nosotros no hicimos nada nuevo, pero trajimos formatos que en Costa Rica no existían en ese momento”.

¿Cómo fue el proceso para descubrir a muchas de las estrellas que tenía Canal 9?

Lo que pasa es que la gente no quiere ver tipos y tipas comunes en la televisión. Eso lo pueden ver todos los días en la plaza.

”Por eso hicimos casting con ayuda de varias agencias de publicidad. De ahí se posicionaron figuras como Keyla Sánchez y Víctor Carvajal. Curiosamente, muchos de los que ahora son colaboradores de canal 7 y el 6 salieron del 9 .

”Por su parte, Yiyo y Choché no salieron de ahí, porque vinieron de VM Latino, pero sí les ayudamos a dar el siguiente paso.

”Una de las cosas más importantes que hicimos ahí fue el Stand Up Comedy , Lo llamamos comedia , que eso si fue meternos a bares para conocer comediantes.

”Ahí dimos con Gustavo Peláez, Marvin Murillo y Renzo Rímolo, que ahora están en el Mañanero , de la emisora Los 40.

”En general, creo que Canal 9 fue una buena escuela en la que se desarrolló talento, que luego se logró posicionar”.

¿Por qué se quedó en Costa Rica tras el cierre de Canal 9?

Me gustó muchísimo el país. Antes, cuando inicié en el 9, no vivía acá y viajaba demasiado, pero, una vez instalado, me encantó.

”Como el proceso del cierre de Canal 9 fue muy largo, pues tuve tiempo para pensar sobre mi futuro. En ese momento empecé a interesarme mucho por los productos digitales porque ese es el camino que están tomando la televisión y la publicidad.

”Surgió la oportunidad de producir varios anuncios aquí. Sin embargo, los videojuegos siempre han sido mi pasatiempo. Entonces me pregunté que por qué no había en Costa Rica un medio audiovisual enfocado en los videojuegos y, por esa razón, decidí crear un medio audiovisual dedicado a eso, así es como nace VCP+” .

¿Qué es VCP+ ?

Tengo grandes amigos en México que trabajan en medios audiovisuales importantes especializados en videojuegos, revistas, sitios web, entre otros; de ellos, he aprendido mucho.

”Pero nunca me había especializado en el gaming ni siquiera soy periodista . Solamente soy un entusiasta del medio y ese entusiasmo terminó en VCP+ .

”Aquí hay muchos fans del medio. También hay gente muy talentosa, pero no había un canal o un medio dedicado a eso. Fui juntando a esta gente talentosa con el fin de darle forma al proyecto”.

¿Qué opina de los ‘gamers’ como audiencia?

Los gamers siempre hemos sido un nicho de entretenimiento, así como nerds , como los raros de la clase.

”Ahora ya no, al menos no tanto. Gracias a la mercadotecnia, los gamers se han vuelto en un público más popular y no solo popular, sino que tienen el dinero para gastar en muchas cosas”.

¿Cuál es el enfoque de VCP+ ?

Es un medio especializado y además no tradicional. No vamos a hacer programas de videojuegos; vamos a hacer un stream donde los integrantes puedan platicar, reírse. La idea es que se hable largo y tendido sobre los últimos movimientos de la industria del entretenimiento electrónico y por medio de Internet solamente.

¿Cómo cambia la producción de su programa, que transmite por YouTube, a los que hacía para la televisión?

En términos audiovisuales, nunca trato de imitar a la televisión, a pesar que vengo de allá y sería lo más fácil.

”Por ejemplo, al streaming siempre he intentado darle esa sensación, ese feeling de que es Internet. Quiero que sea personal, casero. Aquí no hay guiones, escaletas o tiempos que seguir; no hay patrocinadores de los que tengás que decir o omitir cosas. Mucho menos hay una línea editorial que haya que respetar.

”Nada más venimos a hablar de videojuegos de la manera más casual posible”.

¿Por qué le dan ese tratamiento casual a la información?

No voy a poner a cuatro señores todos cuadrados con traje leyendo de videojuegos; voy a buscar a ese amigo que juega un montón y que todo el mundo lo conoce porque juega de todo. Eso es lo que la gente quiere, que su amigo nerd les hable de lo que está jugando.

”Bajo esa idea he integrado a varias personalidades, quienes analizan los movimientos de la industria. Literalmente, conversamos desde el dinero que vale hacer un videojuego hasta de las cajitas donde se guardan”.

¿Cómo reclutó a las personas que participan en el programa?

Lo que ha hecho VCP+ se debe a la gente que lo integra. Cuando arrancó hace un año y medio, yo no tenía tanto tiempo.

”Al primero que recluté fue a Michael Quesada, quien dio un charla sobre la realidad virtual en el Campus Party. Después Michael me presenta a Óscar Campos; entonces, realizamos una charla que era como un casting . Cuando me daba cuenta de que sí sabían del tema, les extendía la invitación para participar en el programa.

”Posteriormente llegaron Danny Ortiz, Herberth Castro, Moisés Mora, Francisco Montero, Francisco Olaso y Michael Coto; son personas muy talentosas que conocen del tema y le aportan una pizca especial al programa”.

¿Cómo ha sentido el cariño de la gente?

Esa era mi preocupación principal cuando inicié. Yo decía que la peor manera de arrancar un medio en otro país era con un extranjero a la cabeza. No obstante, fue increíble, porque la gente lo tomó como algo bueno, incluso diferenciador.

”Ahora, la gente me ve y dice: ‘¡Ah, es el mexicano gordo que habla de videojuegos en YouTube!’. Suelen ser situaciones muy cómicas”.

Pero también tienen seguidores en Argentina, Venezuela y Estados Unidos...

Sí, este es un programa hecho en Costa Rica, pero no es solo para ticos; al fin es un principio de Internet: aquí nada es de nadie y es de todos.

¿Alguna vez ha considerado utilizar una plataforma en la que el público pague por el contenido que se produce en YouTube, como el Patreon –que permite a los usuarios darles donaciones a generadores de contenido–?

Nunca lo he considerado; me lo han recomendado. Incluso, mucha gente que nos ve nos dice que nos abramos una cuenta de Patreon y que nos pagan.

” Sin embargo, no lo he hecho por el compromiso significa. Si acepto el Patreon tendría que convertir esto en algo tan importante, como tu trabajo, porque, a partir que la gente ponga su dinero, ya tenés que retribuir con resultados. Aún no siento que tenga el tiempo para hacer de esto un trabajo; me lo voy a tomar con más calma y quizá en el futuro”.

¿No cree que es una movida muy conservadora?

Nosotros podemos ser muy casuales, pero tratamos de no equivocarnos porque Internet aguanta mucho, pero no perdona malos pasos. En la televisión, la gente está acostumbrada a que un programa termina y deja de ser bueno o lo que sea, y le ponen otro de inmediato. En Internet, si cometés un error, te borran. Si algo hiciste que no le gustó a la gente, esta no va a volver del todo.

”Hay tanto contenido en Internet, que los errores cuestan caro y es por eso que las estrellas y la gente popular son tan efímeras. Y nosotros llegamos para quedarnos”.











