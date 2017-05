Con 'Soy aquella', la quinceañera Rubí Ibarra debuta en el mundo de la música

Rubí volvió a llamar la atención en las redes sociales con un adelanto de su música grupera-pop

Rubí Ibarra, a quien conocímos por convertirse en la quinceañera más famosa de las redes sociales, continúa estrenando los regalos que llegaron tras su celebración de cumpleaños. Ahora, gracias a la gran notoriedad que alcanzó con un video viral, un grupo de productores la ayudó a alcanzar su mayor sueño: cantar.

LEA: Quinceañera Rubí Ibarra: 'Mi casa en el rancho es un escape de lo que vivo'

Tal y como lo explicó en una entrevista exclusiva con La Nación semanas atrás, Rubí lanzó un adelanto de Soy aquella, su primera producción musical en la que fusiona los géneros pop y grupero.

Ataviada con un vestido tipo cóctel lleno de lentejuelas, Rubí canta una pequeña estrofa de su canción. Cuando termina la música pop dando paso a la grupera, Ibarra guiña su ojo y se aparta del micrófono, dando prueba a sus seguidores de que la espera ha valido la pena y que en poco tiempo podrán disfrutar de la canción completa.

Durante la entrevista, la quinceañera había expresado su entusiasmo ante la materialización de su anhelo de infancia.

"Estoy preparando el sencillo en el género grupero-pop. Desde que estaba chiquilla me gustaba cantar en festivales y reuniones familiares. Se me abrieron muchas puertas y muchas oportunidades, decidí aprovecharlas y hacer lo que me gusta que es cantar. La gente se ha portado muy linda conmigo, me ha demostrado su cariño y apoyo, me echan pura buena vibra", dijo.

Ibarra se hizo famosa a finales del año pasado, cuando un video que sus papás prepararon a modo de invitación a su quinceaños, en el norte de México, se hizo inesperadamente viral. La niña y su familia aparecieron en todas partes: les dedicaron programas, entrevistas y videos de toda índole.

"Al principio yo lloré mucho porque me hacían comentarios malos", confesó. "Yo le decía a mi mamá que no quería eso, pero luego me di cuenta que estamos en un mundo en el que nos podemos expresar, gracias a Dios hay más gente que me quiere. Va a haber gente que no me va a querer, que no le va a gustar la idea de lo que estoy haciendo, pero que Dios los bendiga. Quiero enviarle saludos a la gente de Costa Rica que me quiere", dijo en entrevista con La Nación.

¿Efímera? Rubí reveló a este diario que está disfrutando de cada una de las estapas que su accidental popularidad le permite. Sin embargo, ella tiene claro que quiere terminar sus estudios de preparatoria para eventualmente entrar a estudiar a la universidad.

"Salgo de la preparatoria en dos años. He pensado en la criminología y en la antropología. No me llama la atención la televisión, me voy más por lo natural", detalló.

Con respecto a la música, Rubí aclaró que aprovecha la oportunidad, mas no aseguró que se quiera dedicar de lleno a una carrera artística.











