Las más famosas metidas de pata del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II

Londres

El príncipe Felipe de Edimburgo, marido de la reina de Inglaterra, que anunció este jueves que abandona los compromisos oficiales, es conocido por su mordacidad e irreverencia.

Éstas son algunas de sus declaraciones más famosas:

- "Declaro esto inaugurado, sea lo que sea". (Durante una visita a Canadá en 1969).

- "Empiezan a caerse cosas". (Cuando estaba a punto de cumplir 90 años, en 2011).

- Los niños "van a la escuela porque sus padres no quieren que estén en casa". (A Malala Yousafzai, que estuvo a punto de morir a manos de los talibanes por defender que las niñas fueran a la escuela, en octubre de 2013. La hizo reír).

- "Hay muchos de tu familia por aquí esta noche". (Burlándose del muy frecuente apellido del empresario Atul Patel, en una recepción de indo-británicos en octubre de 2009).

- "¿Sabías que están creando perros que comen, para los anoréxicos?". (A una mujer ciega, en 2002).

- "¿Todavía tirando lanzas?". (A un aborigen australiano, en 2002).

- "No volarás nunca, estás muy gordo". (A un niño de 13 años que le confesó que quería ser astronauta, en 2001).

- "¿Sordos? Si les ponen ahí cerca, no me extraña que estén sordos". (A un grupo de sordos que se habían puesto cerca de una banda de música, en 1999).

- "¿Lograste que no te comieran, entonces?". (A un estudiante que había recorrido a pie Papúa Nueva Guinea, en 1998).

- "¿Cómo te las arreglas para mantener a los nativos lo suficientemente lejos de la bebida para aprobar el examen?". (A un profesor de auto-escuela escocés de Oban, explotando el tópico de los escoceses como grandes bebedores, 1995).

- "No debes haber vivido aquí mucho tiempo, todavía no tienes panza". (A un británico residente en Hungría, en 1993).

- "¿No descienden de piratas la mayoría?". (Discutiendo los ancestros de un hombre de las islas Caimán, en 1994).

- "No teníamos a psicólogos corriendo cada vez que disparábamos, preguntando '¿estás bien?'?. (El príncipe fue oficial de Marina y combatió en la Segunda Guerra Mundial. Aquí ironizaba sobre el estrés postraumático de los soldados).

- "No, seguro que agarro una enfermedad horrorosa". (Cuando se negó a acariciar a un koala que le presentaron en una visita a Australia, en 1992).

- "Su país es uno de los más famosos centros mundiales de comercio de especies protegidas". (Al aceptar un premio ecologista en Tailandia en 1991).

- "Como les queda mucho tiempo, acabarán con los ojos rasgados". (Dirigiéndose a un grupo de estudiantes británicos durante una visita a China, en 1986).

- "Si tiene cuatro patas y no es una silla, si tiene dos alas y vuela pero no es un avión, si navega pero no es un submarino, los cantoneses se lo comen". (Sobre la cocina china, en una conferencia del Fondo Mundial para la Naturaleza, en 1986).

- "Parece que se va usted a la cama". (Al presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, sobre su ropa tradicional, 2003).

- ¿Eres tú el que conduce ese coche horrible? Lo vemos a menudo cuando vamos al castillo de Windsor". (Al cantante Elton John, en 2001).

- "Todo el mundo quería más tiempo libre. Ahora se quejan de que no tienen empleo". (En 1981, en el peor momento de una recesión económica).

- "Estáis a punto de ver al descubridor de placas más experimentado del mundo". (En la inauguración de una nueva tribuna de un estadio de críquet, en mayo de 2017).

