Murió Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher

La actriz falleció un día después de la muerte de su hija

La actriz Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher, falleció la noche de este miércoles 28 de diciembre.

La noticia fue dada a conocer por TMZ y la agencia de noticias AP. La tarde de este miércoles, TMZ había informado que Reynolds, de 84 años, fue hospitalizada de emergencia debido a que sufrió un supuesto derrame cerebral.

Reynolds se encontraba en la casa de su hjo Todd, ubicada en Beverly Hills, cuando sucedió la emergencia. Debbie estaba junto a su familia planeando el funeral de su hija Carrie, quien murió el martes 27 de diciembre luego de haber sufrido un ataque al corazón el sábado pasado mientras viajaba de Londres a Los Ángeles.

Aún no se ha informado de manera oficial la causa de la muerte de Reynolds; sin embargo, en medios internacionales se especula si el deceso de su hija habría afectado su salud.

Una mamá famosa. Debbie Reynolds nació el 1. ° de abril de 1932, en Texas. Comenzó en el mundo artístico muy joven después de haber sido reina de belleza.

Uno de sus papeles más recordados es el de Kathy Selden, en el clásico musical Singin in the Rain, de la Metro-Goldwyn-Mayer, en la cual participó al lado de Gene Kelly y Donald O'Connor, y que se estrenó en 1952.

Después de ese éxito, Debbie protagonizó el filme The Unsinkable Molly Brown (1964), por su actuación fue nominada al premio Óscar a mejor actriz, galardón que en ese año fue para Julie Andrews por su trabajo en Mary Poppins. Además, trabajó en In & Out y Behind the Candelabra.

También actuó en televisión. La serie de comedia Will & Grace destaca en su curriculum.

Vida privada. Debbie se casó con el cantante Eddie Fisher y fruto de esa relación nacieron Carrie (quien interpretó a la Princesa Leia en la saga Star Wars) y Todd.

La pareja protagonizó uno de los escándalos románticos más sonados de Hollywood ya que Eddie dejó a Debbie para entablar una relación con Elizabeth Taylor.

