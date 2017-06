La extravagancia se impuso en una noche que abrazó el amor diverso

A las 6 a. m. de este martes 20 de junio, Chris Lara abordó un autobús de Quepos con destino a San José.

Un equipaje con mucho maquillaje, uñas postizas en punta de lanza, botas negras de prominente plataforma y un vistoso traje amarillo eran parte del contenido de aquella maleta.

Tres horas después, Lara llegaría al apartamento de un amigo suyo en San Pedro de Montes de Oca. Ahí descansó un instante y luego comenzó a ultimar los detalles del maquillaje y atuendo que luciría horas más tarde.

Cerca de las 5 p. m., el puntarenense se sentó frente a un espejo y comenzó a llenar su rostro de maquillaje. Así comenzaría a emerger Nahivi.

Desde hace siete años, Lara es aficionado al transformismo y con su viaje de más de 170 kilómetros a la capital buscaría lucirse como tal en los Pride Awards, galardones que desde hace tres años reconocen el arte y lucha de la población sexualmente diversa del país.

"Mi estilo es un drag queen que se llama Club Kids, un género andrógeno, de fantasía y conceptual", explicó Nahivi pasadas las 8 p. m. de este martes, hora en la que cruzó el acceso principal de uno de los salones El Greco del hotel San José Palacio en San José para asistir a dicha gala.

Ese recinto capitalino albergó la extravagante noche, de la que Nahivi formó parte vestida con un traje de pantalón y saco amarillo con pronunciadas hombreras y un llamativo sombrero.

"Mi traje está inspirado en La Máscara (el personaje de la película)", refirió la artista del transformismo, quien capturó las miradas en la alfombra roja que antecedió al evento.

Similar a ella, decenas de esos artistas colmaron el salón del hotel capitalino. Como era de esperar, la noche estuvo llena de color, arte y amor diverso, tres elementos que se veían y respiraban en todo rincón del sitio, que reunió a casi 500 personas.

Los hombres que decidieron llegar vestidos de mujer fueron osados en sus diseños, confeccionados entre telas transparentes, cubiertas de lentejuela y de muchísimo brillo.

Mientras que otros asistentes vistieron de esmoquin, escarcharon sus barbas, delinearon sus ojos o colocaron una colorida peluca en su cabeza. Los más discretos optaron por trajes de gala tradicional o looks desenfadados.

Emotivo. Independientemente del vestuario elegido para la velada, todos celebraron la gala de los Pride Awards que arrancó a las 8:40 p. m. con una emotivo video que recopiló imágenes de las luchas, pero también de las derrotas, que ha experimentado la población LGBTI del mundo a lo largo de los años.

Al mismo tiempo que el video se reprodujo, una transformista interpretó, en vivo, True Colors de la cantante estadounidense Cyndi Lauper. El tema es uno de los himnos de la comunidad diversa del orbe.

Tras ello, Candi Iser, también artista del transformismo y gestora de los Pride Awards, abrió la gala con un agradecimiento al público por la asistencia y presentó a las personalidades que estarían a cargo de anunciar a los ganadores de las 13 categorías que entregarían premios, así como algunas menciones especiales.

Entre los presentes en el escenario destacaron la expresentadora de Teletica, Guiselle López y el periodista de Más que noticias (también de canal 7) Jhonny López.

Entre el público otras figuras conocidas llamaron la atención: el presentador de Telenoticias, Marcelo Castro; la Miss Costa Rica 2015, Brenda Castro; la actual Miss Costa Rica, Carolina Rodríguez; el maquillista -y ahora cantante- Alex Badilla, y el diseñador Jhonny Murillo.

"He sido una de las fans del movimiento gay. Mis mejores amigos son gais y la verdad son personas muy fieles y los quiere muchísimo", dijo Guiselle López antes de subir al escenario con un sexi y entallado traje de noche en color rojo metálico.

Por su parte, Marcelo Castro comentó: "Me siento muy orgulloso, me siento feliz. Creo que esto es una nueva Costa Rica, una Costa Rica que yo joven no vi porque todo era muy a escondidas, muy oculto... Gracias a Dios todo ha ido cambiando y se ha ido transformando y lo hermoso es venir acá con la frente en alto y decir presente y celebrar el orgullo de ser diferentes, porque eso es lo que hace bonita una sociedad".

Mariscales. El discurso de Castro era el trasfondo de la exuberante velada que sirvió también para oficializar a los mariscales de la Marcha de la Diversidad del próximo domingo 25 de junio: los jerarcas del Ministerio de Justicia Cecilia Sánchez y Marco Feoli, y las esposas costarricenses Laura Florez Estrada y Jazmín Elizondo.

Fue así, entre reconocimientos, agradecimientos, premios, excesivo glamour, belleza y espectáculos artísticos (del transformismo y de la danza) como transcurrió la noche de los Pride Awards: una gala que abrazó, vivió y festejó a la diversidad.

Esa noche fue la misma en la que Nahivi se robó las ovaciones del público, que se puso de pie cuando se hizo acreedora del premio al mejor drag queen del año.