De Courteney Cox a Heidi Klum: las estrellas que dicen 'no' a la cirugía plástica

La actriz Courteney Cox, quien interpretó a Mónica Geller en la serie Friends, recién sorprendió al mundo con una serie de declaraciones en las que afirma haberse arrepentido de someterse a tantas cirugías plásticas.

"Envejecer es difícil en general (...) pero Hollywood, como negocio, lo hace más difícil. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante. Eso es una lástima, porque me generó problemas. Estaba esforzándome tanto por mantenerme, pero al final hice que las cosas fueran peor", dijo la intérprete en una entrevista con la revista New Beauty.

"Bueno, lo que terminó pasando es que uno va al doctor y él dice: 'Te ves bien, pero no te haría mal una pequeña inyección acá o rellenar esta parte'. Así que sales, no te ves mal, y piensas que nadie lo nota y que eso es bueno. Después alguien te dice algo de otro doctor: 'Esta persona es increíble. Hizo que este otro se viera completamente natural'. Así que los conoces y piensas: 'Deberías hacer lo mismo'", comentó Cox. "Lo siguiente es que te pones capas, capas y más capas.

La actriz explicó que en un principio, no se daba cuenta del daño que estaba causando a su apariencia porque todos los procedimientos fueron graduales. Sin embargo, un llamado de atención de una amiga hizo que cayera en cuenta de que se había excedido con el bisturí, por lo que decidió no volver a hacerse retoques.

"Todos mis rellenos faciales se disolvieron. Soy tan natural como puedo ser. Me siento mejor, porque me veo como yo misma. Creo que ahora me veo mejor, como la persona que era antes", manifestó.

Empero, Cox no es la única estrella que optó por afrontar el paso de los años al natural y sin las presiones del medio.

Su amiga Jennifer Aniston –también de Friends– se sometió a una modificación en su nariz durante su juventud, pero ahora pregona su rechazo por los procedimientos invasivos y por el botox.

"La gente pierde la perspectiva. Veo a mi alrededor y noto cómo las cirugías plásticas realmente te pueden patear el trasero", explicó a la revista InStyle.

Julia Roberts, la eterna mujer bonita, es otra de las celebridades que le hacen la cruz al botox. Aunque admite haberlo probado en el pasado, la afectación a la expresividad de su rostro la llevó a nunca volver a aplicárselo.

"Yo tengo tres hijos que deberían saber qué emoción estoy sintiendo en el momento exacto que la siento", dijo la galardonada actriz a la revista Elle.

Roberts hoy tiene 49 años y en abril de este 2017 fue seleccionada por la revista People como la mujer más hermosa del planeta. La actriz ha recibido ese reconocimiento en cinco ocasiones, y la primera de ellas fue hace 26 años.

Por su parte, la también actriz Jodie Foster es otra de las celebridades que aseguran que no se someterían al bisturí. "Yo prefiero que me digan tienes una mala nariz a que me diga tienes una mala operación de nariz", argumenta.

Foster prefiere concentrarse en mantener su figura gracias al pilates, el boxeo, el yoga y a invertir tiempo todos los días en la biicleta estacionaria.

En el 2012, la supermodelo Heidi Klum aseguró, pese a que su busto y sus caderas eran consideradas demasiado grandes para la alta costura, hasta entonces no se había sometido a ninguna cirugía estética ni planeaba hacerlo.

"Estoy orgullosa de decir, en esta época y a mi edad, que no me he hecho nada. Todos tienen un punto de vista de lo que no es bonito y [la cirugía plástica] simplemente no me atrae", explicó a la revista Allure.

"Pero pregúntenme de nuevo cuando tenga 65 años", agregó.

Kate Beckinsale, por su lado, dijo en el 2012 que prefería como se veía su madre, entonces de 65 años, a la gente que normalmente ve en las calles de Los Ángeles.

"Siento que la belleza es un regalo que te es otorgado por un tiempo, y la disfrutas mientras la tienes", comentó a la revista Glamour. "Siento que hay un odio excesivo contra los procesos humanos. El embarazo cambia el cuerpo de una mujer, y debería de hacerlo. No es normal no lucir como alguien que recién tuvo un bebé cuando acabas de tenerlo".