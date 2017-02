Tica protagoniza anuncio con una de las estrellas del Super Bowl

El comercial lo produjo la compañía Zudy Software

La actriz y modelo costarricense, Carolina Coto, protagonizó un anuncio publicitario con una de las estrellas del evento deportivo más importante en Estados Unidos que se disputó este domingo: el Super Bowl.

Como informó el medio ameliarueda.com, Coto acompañó al jugador del Patriots, Julian Edelman, en el anuncio de la compañía Zudy Software (basada en Miami).

El comercial fue grabado el año pasado en un aeropuerto para jets privados en Massachusetts.

“Se hizo un casting en el que buscaban actores”, aseguró Coto, quien vive en Nueva York desde hace dos años. “El perfil que buscaban era de alguien que pudiera actuar pero que también tuviera la experiencia de lo que es la psicología del deporte, para poder crear un buen equipo”.

El anuncio de uno de los principales patrocinadores de los Patriots de Nueva Inglaterra muestra a Edelman, de 30 años, recibiendo atención de una sobrecargo (papel interpretado por Coto) en un jet privado.

“La idea conceptual de la directora creativa era mostrar a Edelman de una forma más personal”, comentó Coto. “A él no le fue fácil llegar a donde él está: ser una de los jugadores principales en el equipo de los Patriots. Tuvo que trabajar en bienes raíces y tuvo varios negocios. También era como el underdog porque tampoco es muy grande: no es muy alto ni muy pesado”.

La finalidad del comercial es mostrar al jugador estadounidense en su faceta de emprendedor, a la vez de dar a conocer el funcionamiento de un nuevo software lanzado por la compañía.

“Ella (la directora creativa) quería contar con un equipo de trabajo que compartiera esos valores. En mi caso ha sido muy similar. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con marcas en el área del deporte y también siempre he sido muy emprendedora”, comentó.

Coto ha sido modelo para importantes marcas deportivas como Nike y Adidas y ha sido portada en tres ocasiones de la revista Health & Fitness en Inglaterra.

“El Super Bowl es el evento más importante deportivo en este país. Me siento muy orgullosa de poder ser imagen de sectores como el deporte”, agregó. “Inspira a la gente a un cambio, a mejorar su salud y ser más proactivo en cuanto a prevención de las enfermedades. Ahora que los fans de los Patriots y de los Falcons están poniéndole más atención al comercial, es un orgullo poder estar ahí y ser parte del equipo”.

Coto, de 28 años, asegura que su aspecto físico tan versátil (su mamá tiene raíces libanesas e italianas y su papá es español) le han abierto muchas puertas en la televisión.

Ha sido la cara de varios anuncios televisivos en Massachusetts y participó en un comercial para el aclamado programa The X Factor . “Sin duda alguna, me parece que me van a estar viendo más en televisión de ahora en adelante”, añadió Coto.