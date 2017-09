Tica participará en el Miss Curves Universe Model

Del 4 al 19 de noviembre, Ingrid Brenes será la representante de la belleza costarricense en talla grande, en el Miss Curves Universe Model. Tras coronarse como la Reina Turismo Latino Plus Costa Rica se le presentó la oportunidad de asistir al concurso universal que se realizará en Punta Cana.

Brenes, de 41 años, es asesora en la Asamblea Legislativa y llegó a los concursos de belleza plus gracias al incentivo de sus dos hijos. En el camino de las pasarelas descubrió su potencial para los certámenes.

LEA: Modelos de talla grande irrumpen en el mundo de la moda tica

"Al principio me costó, me fui esforzando, vencí temores, sobre todo los complejos que hacen creer que por ser plus los demás nos verán con el rabillo del ojo. Siempre he salido adelante y con esto también. Me lo propuse y gané Reina Turismo Latino Plus Costa Rica 2017 y el Mrs Plus Belleza Latina Internacional, que se realizó en Guatemala. Continué preparándome porqué dijeron que se podía presentar una oportunidad internacional", contó Brenes.

Para este nuevo desafío –el más grande hasta ahora–, la profesional en Educación Preescolar está tomando clases de pasarela, dicción, maquillaje y peinado, ética y protocolo, y fotopose.

"La idea es desempeñarme de la mejor manera. Este concurso es muy importante, por ahora, no nos han dicho cuántas candidatas participarán, solamente nos han adelantado qué tipo de vestimenta llevar", dijo.

Gran paso. Ingrid Brenes, madre, profesional y reina de belleza plus, se siente orgullosa de ver cómo se ha abierto el camino para las chicas talla grande.

"Me siento halagada porque antes a las personas plus nos relacionaban solamente con gordura. Me alienta hacer esto porque siento que las represento a todas; demuestro que no somos más ni menos que mujeres más delgadas o más gruesas", afirmó.