Tía Florita y Vivana Muñoz hablan acerca de su reconciliación

"El acercamiento no es de ahorita. Viene de hace ratillo. Lo serio que hubo entre nosotras pasó hace 10 años y se resolvió legalmente hace un año. Después de eso, la relación se suavizó. No se gana nada con estar peleado. Ellos se equivocaron y ya los perdoné".

De esa manera se refirió Flora Sobrado de Echandi, la célebre Tía Florita, sobre la relación que actualmente tiene con su nuera, la también chef Viviana Muñoz, con quien tuvo una disputa legal por años a causa del programa Cocinando con Tía Florita, que se transmitió por canal 7.

Ambas estuvieron entre las invitadas, el jueves por la noche, a la inauguración de las nuevas instalaciones de Sabores La Escuela, en Tibás, y en un momento de la velada se saludaron cordialmente y hasta posaron para una fotografía, evidenciando la reconciliación.

Tía Florita reconoció que las diferencias con su nuera quedaron atrás y que incluso ahora se hablan por teléfono en algunas ocasiones y se reúnen para encuentros familiares protocolarios.

"Ella (Viviana) se acerca a mí y yo perdono. Cedí por mi hijo (Carlos Echandi, esposo de Muñoz) y porque adoro a mis nietas y por ellas hago cualquier cosa. Es de humanos equivocarse. Solo Dios no se equivoca", afirmó Tía Florita.

Agregó: "Siempre me he sentido tranquila porque si yo digo que creo en el Espíritu Santo no puedo tener malos pensamientos contra nadie. Cumplo con Dios y con lo que Él manda, por eso he tenido tanto éxito en mi vida porque todo lo he hecho y logrado de la mano de Dios y con el Espíritu Santo de por medio. He cumplido hasta donde he creído y trato de ser recta para así estar tranquila, por eso Dios me ha dado tanta vida".

La galardonada Tía Florita, quien recientemente cumplió 90 años, dijo que ahora hay una relación de armonía general de la familia.

Al respecto, la presentadora del espacio Viviana en tu cocina, reconoció que fue ella quien se acercó a Tía Florita para intentar resolver el distanciamiento entre ambas.

"No podía comprender una separación familiar. Le escribí (a Tía Florita) y le dije que no era ni una cuestión de perdón ni de hablar (sobre el problema) porque no íbamos a estar de acuerdo; sino de unificar la familia y de olvidar lo que había pasado. (Le dije) que lo importante era estar en familia y con Dios", comentó Muñoz a Viva vía telefónica.

Viviana dijo que ella le agradece a Dios que la reconciliación se diera mucho antes de que su madre, Anabele Fernández, falleciera a finales de mayo pasado.