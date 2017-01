Thais Alfaro, presentadora de 'Buen día', espera a su primer hijo

SÍGANOS HOY Incofer reconoce que tren no da abasto para trasladar a alajuelenses ante cierre de la 'platina'

La presentadora de Buen día Thais Alfaro anunció, este lunes, que ella y su esposo, el periodista Jonathan Villarreal, están esperando a su primer hijo.

Alfaro hizo oficial la noticia de su embarazo durante la transmisión de la revista matutina de canal 7, acompañada de Viviana Calderón, Randall Salazar y Omar Cascante.

La periodista dijo, en vivo, que se enteró de la noticia hace ocho días y que tiene siete semanas de gestación. Se declaró agradecida con Dios por la oportunidad de "realizarse como madre".

Minutos después de que finalizara la transmisión del programa, Viva conversó con la futura mamá, quien dijo sentirse emocionada y feliz.

"Es algo importante para nosotros. Siento un agradecimiento enorme hacia dios porque me está confiando algo tan maravilloso como lo es llevar a un bebé y sé que tengo un propósito. Aquí en la tierra estaría (el bebé) en setiembre y estoy muy emocionada", confesó Alfaro, de 25 años de edad.

A pesar de la felicidad que los embarga como familia, Thais dijo que en ocasiones teme del proceso que viene, pues ni ella ni su marido tienen experiencia como padres.

"Me da susto pensar en todo el proceso, de cómo me va a ir, de ser una buena mamá que pueda llevar adelante, junto a Jonathan, a nuestro hijo, pero se me viene a la mente la frase de vivir el día a día. Dios nos sorprendió en el primer mes del año con una buena noticia, esto quiere decir que las buenas noticias llegan siempre de dios, esta significa un milagro, porque dar vida y tener vida son milagros", añadió la comunicadora.

Thais reveló que fue hace ocho días cuando fue al doctor por una prueba de embarazo. Fue sola, pues siempre quiso sorprender a su esposo con que iban a ser papás.

"Cuando supe que estaba embazada, a las horas tuve la idea de comprar un chupón, un baberito y un mameluco, y en una pizarra le escribí a Jonathan: 'Bienvenido a casa papá'. Así fue como él se enteró que esperábamos bebé", reveló.

A Jonathan Villarreal también lo embarga un sentimiento de felicidad y gratitud. "El médico nos dice que el bebé está súper bien y nosotros estamos contentísimos y felices porque dios nos eligió para ser papás", confesó Villarreal, de 28 años de edad.

La pareja se casó en julio de 2015 en una ceremonia religiosa que tuvo como escenario playa Potrero, en Guanacaste.











