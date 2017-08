San José 'abrazó' lo más cosmopolita y lo más atrevido de la moda

La moda palpitó desde cada pasillo y rincón del hotel Real Intercontinental, en Escazú. Desde horas antes a que la pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week San José atrajera toda la atención y el protagonismo, fuera de los salones que la alebergaba, el ajetreo fue la constante.

Percheros, diseñadores, influenciadores y blogueros de moda, estilistas y modelos "alteraron el orden" del hotel capitalino, que refugió desde lo más estrafalario hasta lo más discreto de la moda.

LEA TAMBIÉN: Custo Barcelona llega a Costa Rica con la ilusión de reinstalar su tienda en el país

Este jueves 3 de agosto inició oficialmente la agenda de pasarelas de la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) San José, actividad considerada por los conocedores como la principal plataforma de moda en el país.

La primera noche de la reconocida cita convocó en la pasarela a los diseñadores nacionales Consuelo Melo, Fabrizzio Berrrocal y Jennifer Lang, quienes vistieron a San José con sus colecciones más recientes.

También en la primera jornada de pasarelas participaron los internacionales Alexia Ulibarri (México) y Custo Dalmau (español director creativo de la marca Custo Barcelona).

Entre los cinco creadores presentaron piezas atrevidas, elegantes, sofisticadas, algunas cargadas de colores vibrantes, cortes extravagentes y llamativos grafismos con inspiraciones disímiles y osadas, todas abrazadas y acogidas por San José.

El trajín que se vivió horas antes del inicio de los desfiles, continuó dentro de los salones Real del hotel escazuceño. A diferencia de años anteriores, la primera noche del Fashion Week la eclipsaron el inicio tardío del primer desfile (estaba programado para las 8 p. m. e inició al filo de las 9 p. m.), así como la poca colaboración que recibían los asistentes para ubicar los espacios asignados, instalarse en sus puestos y agilizar el inicio de la actividad.

ADEMÁS: San José hospedará a la moda por quinta vez

Tal situación puso en incertidumbre a muchas personas, pues una voz en off anunciaba que la pasarela iniciaría en cinco minutos y ellas aún buscaban el espacio adquirido.

Los cinco minutos se hiceron 15 y a las 8:51 p. m. las luces se apagaron y un video comenzó a correr al fondo de la pasarela. El audiovisual proyectó algunos paisajes de Costa Rica. Representaciones de la flora y la fauna fueron incluídos en el video que hizo alusión al enfoque sostenible que tendría el vento en su quinta edición.

Así saldría a escena la colección Origen de la diseñadora Consuelo Melo, de la marca Muss Muss. Pausadas, las modelos recorrieron la pasarela para mostrar cerca de 20 looks que la chilena incluyó en su trabajo más reciente.

Melo mostró en escena cómo su marca ha evolucinado, y lo hizo con piezas construídas con las mismas técnicas de la sastrería clásica para hombre. Las modelos mostraban cada confección al paso lento que les marcaba las piezas Qué he sacado con quererte y Volver a los 17, de la chilena Violeta Parra.

Sombreros, sacos, pantalones, blusas y enaguas fueron parte de lo que Melo creó y mostró como las novedades de la marca, que tuvo la particulardidad de reunir en la pasarela a modelos jóvenes y adultos, referenciando así la versatilidad y alcance de la marca.

La quietud de Melo se contrastó con el bullicioso desfile de Fabrizzio Berrocal. El recinto quedó en tinieblas, ruidosas notas de música rock sonaron en sus extremos y las luces interminentes acaban a ratos con la oscuridad.

El ambiente propio de un concierto de música rock, recreó el desfile de Berrocal, que puso en escena su colección Rockstars. El diseñador abrió su desfile con un traje de sastre en vibrante color rojo, la pieza antecedió a unos 19 looks que pronto recorrerían el escenario.

Algunas de las piezas de Rockstars fueron acompañas por una línea exclusiva de bolsos y mochilas en cuero que el diseñador trabajó de la mano con Del Río.

Con Rockstars, Fabrizzio Berrocal recorrió su lado más rebelde al incorporar jackets y pantalonetas con prints de calaveras o tatuajes, una propuesta arriesgada que, a pesar de ello, mantuvo los valores de su marca: vanguardista, elegante y sofisticada.

La colección de Berrocal fue ovacionada por el público, una reacción similar a la que provocó Jennifer Lang con Soy, su trabajo para este año.

En Soy, la directora creativa de J.Lang exploró más allá del diseño de accesorios y presentó una colección completa con piezas indumentarias.

Lang encontró en las pasarelas a la Miss Costa Rica 2014, Karina Ramos; y a la Miss Costa Rica 2016, Carolina Rodríguez, quienes modelaron dos atuendos con piezas trenzadas en cuero en su parte superior.

Al público, Jennifer lo sorprendió, y provocó comentarios, todos positivos. Destacaban la evolución de la marca en comparación con lo mostrado hace un año.

Carteras, collares, joyería, fajones y piezas indumentarias llenaron de elegancia la pasarela que pasaba de recibir propuestas en tonos cremas a dorados, negros, vinos y rojos.

Invitados. Jeniffer Lang sería la última diseñadora nacional que estaría en la pasarela del Fashion Week en su noche de apertura.

La tica cedería el espacio a Alexia Ulibarri, quien mostró en Costa Rica Iris, la colección que lanzó hace un año en el Mercedes-Benz Fashion Week de México.

Ulibarri se inspiró en la sirena Iris para crear esta colección, cuya línea se centra en el lado frío del mar, en las capas de piel, en la profunidad y las texturas del oceáno y lo que se refugia en él.

"Tenía ganas de seguir explorando a seres mágicos y decidí buscar estos seres en el agua. Tiene un lado no tan sweet, no quise meter personajes tan literales, me enfoque en texturas... es una colección muy conceptual. Hay una parte de Alexia Ulibarri que es el alma y la magia que busca ser muy diferente a la propuesta visual", explicó la diseñadora a la revista Elle.

Según dijo, Iris está diriga a mujeres muy femeninas, contemporáneas, jóvenes, elegantes. En la colección, Ulibarri establece un juego de texturas que asemejan escamas, piezas desestructuradas con gran volumen y algunas con destellos que hicieron vibrar las piezas.

El cierre de la primera noche del Mercedes-Benz Fashion Week San José lo protagonizó Custo Dalmau, uno de los directores creativos de la marca española Custo Barcelona.

Custo presentó cerca de 68 looks de su universo; es decir, las piezas más aclamadas de sus colecciones más recientes, entre ellas parte de las de Años luz. Mucho color, textura psicodélica confeccionada con retazos de tela y, por su puesto, excesivo brillo fue parte de lo que el español mostró en el país.

En la pasarela incluyó algunos looks de la colección que presentará en setiembre en la prestigiosa Semana de la Moda de Nueva York. Custo dijo que lanzó parte de ese trabajo aquí como agradecimiento al público costarricense y a la organzación del Fashion Week por la invitación.

La pasarela de Custo cerró con la euforia de un público que, al parecer, terminó complacido con lo visto durante la hora y media que tardó el primer desfile oficial del MBFW San José, y muy a pesar de los inconvenientes que sufrieron al inicio.