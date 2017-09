Karen Robles compite en Ecuador por corona del Reina Mundial del Banano

La modelo Karen Robles representa al país en la quincuagésimo cuarta edición del concurso Reina Mundial del Banano.

Ella fue electa en abril por la organización Nuestra Belleza Costa Rica para asistir a ese certamen, cuyas candidatas provienen solo de países que producen y exportan banano.

Robles, de 25 años, competirá por la corona de un certamen de belleza que Costa Rica ha ganado en cinco ocasiones: 1985 (Rosibel Chacón), 1995 (Gabriela Aguilar), 1997 (Adriana Zúñiga) 2006 (Verónica González) y 2015 (Carolina Rodríguez).

Con la mente puesta en el sexto triunfo para el país, Karen Robles viajó a la ciudad de Machala en Ecuador –sede del concurso– el sábado 16 de setiembre para cumplir con las actividades previas a la gala final del próximo sábado 23 de setiembre, a las 7 p. m.

"Para mí es un orgullo grandísimo (representar al país en el concurso). Me siento superfeliz y emocionada no solo por el hecho de participar por la corona si no porque estoy conociendo la cultura de Ecuador como país que me recibe, me hospeda y me atiende. También la cultura de las chicas, con las que me llevo muy bien", comentó Robles a Viva este lunes.

Minutos antes de atender la llamada de este medio, la vecina de Alajuela y estudiante de Administración y Gestión de Recursos Humanos, se preparaba para su presentación a la prensa. Según contó, por el cetro de la Reina Mundial del Banano participan 13 chicas más.

"Primero que todo el ser electa como representante de mi país aquí es un logro personal. Fue una meta que me propuse y que logré. Ahora, con mucho respeto, orgullo e ilusión tengo planeado ir con todo el esfuerzo posible para mostrar todo mi desempeño en pasarela y dicción pero, sobre todo, como ser humano", refirió Karen Robles.

Este será el segundo concurso de belleza en el que participa la aficionada a la natación. En el 2016 formó parte de las candidatas que disputaron el título del Miss Costa Rica, certamen donde destacó por su disciplina, simpatía e inteligencia.

"Después del Miss Costa Rica decidí involucrarme un poquito más en esto de los certámenes de belleza. Traté de pulirme más para conseguir la corona de la Reina del Banano de Costa Rica y ahora aquí estoy", manifestó.

Karen Robles destaca el paso de Costa Rica en la competencia bananera, pero dijo que prefiere no presionarse con ello porque sabe que tiene luz, carisma y brillo para destacar.

"Uno tiene que manejar esa presión con excelente actitud y un buen desempeño físico e intelectual. Como todo ser humano único en el mundo, poseo esa personalidad que me hace brillar y siento que ese es mi fuerte. De hecho, me siento bastante fuerte pero no confiada y esa fortaleza me provoca seguridad", opinó.

A Ecuador Karen Robles viajó sin compañía de familiares o amigos y así estará incluso en la final del certamen. Su familia no pudo acompañarla por compromisos previos; sin embargo, Karen dice sentir el apoyo y la energía de un país completo al que espera saludar el sábado con la corona del Reina Mundial del Banano 2017.