Roban a Kendall Jenner joyas valoradas en $200.000

Según el portal TMZ, Kendall Jenner fue victíma de un robo al amanecer de este jueves. Mientras ofrecía una fiesta a la que asistieron algunos de sus amigos, una de las alrmas de su casa se activó y de inmediato se percató de que la caja fuerte donde guarda sus cuantiosas joyas, estaba abierta.

TMZ mencionó que no había indicio de que la caja hubiese sido forzado, por lo que las fuentes que revelaron la información presumen que el autor del robo pudo ser alguien que conocía perfectamente la ubicación de la joyería.

Según el portal, las joyas robadas tendrían un valor cercano a los $200,000 (cerca de ¢112 millones). Este jueves un grupo de investigadores visitó la mansión, ubicada en Beverly Hills (California), para tomar las huellas dactilares y dar de esa manera con los involucrados en el robo.

Kendall, miembro del clan Kardashian, sufrió esta vez en carne propia lo experimentado por su hermana Kim el año anterior, cuando fue asaltada en París, Francia.

En enero pasado la familia Kardashian visitó Costa Rica para disfrutar de sus vacaciones familiares y filmar un episodio de Keeping Up With the Kardashians. En esa ocasión, Jenner, "ángel" de Victoria's Secret, no acompañó a sus familiares.

