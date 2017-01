Surf for Youth: Los pupilos de la marea

"Pensé que me iban a disparar por la espalda", narra la celebridad a sus hermanas, a tres meses de haber sido atacada por cinco hombres









Entretenimiento Recuerdo de violento asalto en París arranca lágrimas a Kim Kardashian

La socialité Kim Kardashian por fin rompió el silencio sobre el asalto en el que fue amenazada con un arma de fuego mientras se encontraba en París. El incidente ocurrió a inicios de octubre, cuando Kardashian se encontraba en Francia para asistir al Paris Fashion Week, junto a su hermana Kendall Jenner y su madre Kris Jenner. Cinco hombres enmascarados ingresaron en la suite en la que ella se alojaba sola, la encerraron en el baño y sustrajeron sus joyas, entre las que se encontraba el anillo de diamantes de $4,5 millones que le obsequió su esposo, el rapero Kanye West. Kim Kardashian fue amenazada con un arma en su habitación en París Ahora, transcurridos tres meses, la celebridad por fin relata lo sucedido en uno de los episodios de su reality show , Keeping Up with the Kardashians. “Pensé que me iban a disparar por la espalda”, dice en uno de los adelantos. “No había manera de escaparme. ¡Me afecta tanto pensar en eso!”, dice la diva ante sus hermanas, Kloé y Kourtney Kardashian, en medio de lágrimas. En el mismo capítulo del programa también se muestra la reacción de Kim al enterarse de que West fue ingresado en el centro médico de UCLA por falta de sueño y agotamiento severo. Rapero estadounidense Kanye West podría sufrir de paranoia “No me asustes, por favor. ¿Qué sucede?”, dice Kardashian al teléfono, también en medio de llanto. “Creo que él realmente me necesita. Debo ir a casa”.









Gloriana Corrales gloriana.corrales@nacion.com Periodista de Revista Dominical Periodista en la Revista Dominical de La Nación. Es graduada de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la UCR.





