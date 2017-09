Pocas muchachas aspiran a ser candidatas del Miss Costa Rica 2018

Pocas muchachas aspiran a competir por la corona del Miss Costa Rica 2018.

Este martes 12 de setiembre se llevó acabo la audición para elegir a las candidatas de la próxima edición del certamen; sin embargo, solo cerca de 20 chicas atendieron el llamado de la organización.

Gabriela Alfaro, gerente de imagen de Teletica (organizadora del concurso), dijo el lunes a Viva que a la preliminar fueron convocadas más de 40 jóvenes, correspondiente a la cantidad de formularios de inscripción que recibieron durante agosto.

A pesar de ello, no todas las chicas llegaron a la cita, por lo que la elección de las 10 candidatas al Miss Costa Rica 2018 no requerirá de tanta disputa como en el 2016, cuando aspiraron varias decenas de modelos.

Para el Miss Costa Rica 2017, Teletica no convocó a casting pues no realizó el concurso formalmente, pero sí eligió a Elena Correa, la primera finalista del certamen del 2016, como soberana de la belleza costarricense.

La preliminar del certamen del Miss Costa Rica 2018 se desarrolló a puerta cerrada en el estudio Marco Picado de canal 7 desde la 1 p. m. de hoy. La Nación estuvo fuera de las instalaciones del canal mucho antes de esa hora para conocer quiénes serían las aspirantes a los puestos del concurso del 2018, que se llevará a cabo en abril.

A partir de las 12:45 p. m. comenzaron a arribar las chicas, primero bajo un inclemente Sol y luego con la amenaza de un aguacero que nunca se concretó.

La llegada de las muchachas causó expectativa de la prensa, de propietarios de páginas especializadas en concursos de belleza en el país y de, incluso, formadores de misses.

A la preliminar llegaron chicas con edades entre los 18 y 28 años y vecinas, principalmente de San José. Aunque también hay representantes de Puntarenas y Alajuela.

Tal y como se esperaba, en el grupo destacaron Natalia Carvajal, quien se coronó en el 2016 en Egipto como Miss Eco Universe; Hellen Morales, candidata del Miss Costa Rica 2016, y Raquel Castro, Señorita Verano 2016.

"Ha sido una locura. He estado tan en carreras que no he tenido ni tiempo de sentir los nervios y la emoción que tengo, pero estoy feliz. Hace rato quería venir aquí y vivir todo esto, entonces es pura emoción", afirmó Natalia Carvajal, de 26 años, tras descender del vehículo de su madre, quien la llegó a dejar a la audición.

ADEMÁS: Elena Correa recibe oficialmente la corona de Miss Costa Rica

Carvajal dijo que aprecia que su eventual participación en el concurso haya generado tanta expectativa en algún sector de la población. "Simplemente el hecho de que la gente me apoye y crea en mí, ya es demasiado motivador. Estoy aquí para tratar de hacerlos sentir orgullosos, esperando que todo salga bien", comentó la presentadora de televisión y vecina de Santa Ana.

Minutos después del arribo de Natalia, apareció Hellen Morales, causando gran sorpresa entre los presentes. De ser seleccionada, sería la segunda vez que Morales optaría por el codiciado reinado.

LEA TAMBIÉN: Miss Costa Rica 2018 será en abril, confirma Teletica

"Es un sueño para mí ser Miss Costa Rica y representar a la mujer costarricense. Me decidí a las 10 p. m. del último día de inscripción (a finales de agosto). Dudaba en si lo hacía o no, pero sueño con ayudar a la gente siendo Miss Costa Rica y aquí estoy de nuevo", refirió Morales.

La morena reveló que su preparación tras el Miss Costa Rica 2016 continuó y ahora llega con el sueño intacto de ser Miss Costa Rica. "Uno siempre tiene que pensar en lo más alto y voy por esa corona", sentenció.

Raquel Castro también causó revuelo con su llegada, pues el certamen del que se coronó reina en el 2016 (el Señorita Verano) ha encaminado al máximo cetro de la belleza femenenina del país a dos de sus exganadoras: Brenda Castro (en el 2015) y Carolina Rodríguez (en el 2016).

"Este momento lo estoy esperando desde hace tiempo. Ahorita estoy muy emocionada y voy hacia adelante. Me siento muy feliz y con muchas posibilidades de entrar al concurso. Tengo muchas emociones en este momento", manifestó la oriunda de Pérez Zeledón, de 26 años de edad.

Otras de las convocadas que llamaron la atención a su llegada fueron Larissa Sánchez, de 25 años y vecina de Puntarenas.

Ella fue la primera en llegar a la audición. "Es la primera vez que participo en este proceso del Miss Costa Rica. Siempre he querido participar acá. Es un sueño que he tenido siempre y siento que este es el momento. Aquí estoy", refirió la profesional en Ingeniería Industrial.

Carolina Carvajal también atrajo miradas. Ella es Farmacéutica, tiene 25 años y vive en Santa Ana. "Siempre me han llamado la atención los temas de la belleza de la mujer y no solo física sino interna. Me encanta venir y demostrar un poquito de lo que es la mujer costarricense. Es la primera vez que participo en esto porque me he dedicado mucho al estudio y trabajo. Hasta ahora se da la oportunidad y vamos a ver cómo nos va. Me encantaría demostrar que la mujer tica es bonita, pero que además es inteligente y emprendedora", resumió a su llegada.

Pocos minutos después de Carvajal llegó Daniela Johnson, de 26 años y de Desamparados. "Es la primera vez que participo. Es un gran sueño que tengo. Estoy feliz de poder estar acá. Estuve en Señorita Verano de ese concurso este año", contó la estudiante de Diseño Publicitario.

La más joven del grupo fue Valeria Dávila. Ella es de Guadalupe y tiene 18 años. "Participar en el Miss Costa Rica ha sido un sueño desde pequeña y nunca me había armado de valor hasta este año que entré en confianza. Vengo positiva y si ya no quedo en nada, es una experiencia de la que se aprenderá mucho", consideró la estudiante de Nutrición.

Son algunas de las primeras impresiones que ofrecieron a este diario parte de las 20 inscritas a la preliminar del Miss Costa Rica 2018, quienes fueron entrevistadas por Gabriela Alfaro, Carolina Rodríguez (Miss Costa Rica 2016) y Elena Correa (actual Miss Costa Rica).

Además fueron valoradas en dos pasarelas en traje casual y de baño por un panel de jurado integrado por los principales patrocinadores del certamen nacional.

Los nombres de las 10 candidatas que fueron seleccionadas para competir por el Miss Costa Rica 2018 se conocerán a finales de setiembre o inicios de octubre.

Otras aspirantes: