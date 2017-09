Pitbull prestó su avión para trasladar a pacientes con cáncer afectados por huracán en Puerto Rico

Las celebridades latinas no solo han clamado por apoyo para Puerto Rico con tuit y videos. Tras la devastación provocada por el huracán María, estrellas como Pitbull están haciendo lo que está en sus manos para ayudar a los boricuas.

El cantante de I Know You Want Me cedió su jet privado para que pacientes de cáncer pudieran trasladarse de la Isla del Encanto a Estados Unidos para reanudar sus tratamientos de quimioterapia.

Pero no fue Pitbull quien dio a conocer esta acción, sino una legisladora puertorriqueña que le agradeció por medio de Twitter su colaboración con el pueblo boricua.

"Gracias al cantante Pitbull por prestar avión privado para trasladar pacientes de cáncer de PR a USA para q puedan tomar quimio", escribió la congresista Jenniffer González.

La bondad del cantante, bautizado como Armando Christian Pérez, motivó a que algunos medios internacionales hicieran eco de su acción. A E News! le dijo: "Gracias a Dios que tenemos la bendición de ayudar. Solo estoy haciendo mi parte", expresó el rapero de 36 años.

Pitbull no está solo. Tras la afectación sufrida por los más de tres millones y medio de puertorriqueños, los cantantes Jennifer López y Daddy Yankee, además de solicitar ayuda para sus compatriotas, han donado, cada uno, $1 millón, según informó People en Español.