Personajes de ‘Gallito Pinto’ ahora ríen y divierten como caricaturas

Diseñador y productor creativo Juan Pablo Palomo lleva a Marcia Saborío y María Torres al plano animado

La “velocidad” de Elodia, la sensualidad de la Fruta Prohibida, el mal genio de Farrah Fauces y la ingenuidad de Shirley Yahaira, ahora también ríen y divierten como caricaturas.

Un diseñador y productor creativo costarricense se encarga, desde mediados del año pasado, de convertir esos personajes de las actrices María Torres y Marcia Saborío en figuras animadas que atraen gran atención.

Juan Pablo Palomo es el artista gráfico detrás de este proyecto, que nació por su propia iniciativa y que rápidamente atrajo las miradas de las queridas intérpretes.

“Esto con Marcia y María fue cuestión de la casualidad. A ellas las he seguido toda la vida, pero recuerdo que el año pasado Marcia puso un post en Facebook que decía: ‘Había una vez un arroz y un frijol...’ La gente comenzó a especular de que se reunirían de nuevo (Marcia y María) y a mí se me ocurrió hacer una caricatura de Diestre y Elodia (dos de los personajes de las actrices) y las publiqué”, recordó Palomo, de 38 años de edad.

Los dibujos de Diestre y Elodia gustaron primero a los seguidores de Palomo y en cuestión de días las imágenes fueron conocidas por las actrices a través de las redes sociales.

LEA MÁS: Personajes de 'Gallito pinto' se caricaturizan para su tienda virtual

“Semana y media después de que publiqué esas dos caricaturas, Marcia me escribió por Facebook y me pidió que nos reuniéramos. Ellas me dijeron que se iban a unir nuevamente y me pidieron ayuda para que les dibujara tres parejas de caricaturas para tazas, camisetas y otros artículos que pensaban vender tras los shows de Gallito Pinto 3 ”, contó.

De esa manera, a los animados de Diestre y Elodia se sumaron los de Lucerito, Thalía, tía Maricucha y Shirley Yahaira.

“Eran los personajes más icónicos y reconocidos. Todos los manejé primero a blanco y negro, como caricaturas lineales. El proceso fue superdivertido porque hicimos un grupo de WhatsApp para agilizar los bocetos y las conversaciones eran de morirse de la risa. Me respondían cada cosa y hablando igual que el personaje”, dijo.

Por más. Juan Pablo Palomo aclaró que el tema de caricaturas es un hobby para él, pues su trabajo está vinculado a un negocio propio de diseño publicitario; empero, accedió a continuar colaborando con ellas por la admiración que les tiene.

Por eso la “familia animada” de Marcia y María siguió creciendo. “Marcia me dijo que la gente pedía con ‘pasión y locura’ a la Fruta Prohibida, mientras que de María querían a Farrah. Ahora que tengo a todos los personajes de ellas como caricaturas puedo decir que los de la Fruta y Farrah fueron los más complicados de dibujar. La Fruta porque tiene un gesto de mujer seductora y la ‘doñita amargada’ de Farrah fue complicado llegarle al gesto del ‘eso no me toca a mí’”, reveló el diseñador.

Una vez que Palomo tuvo todas las caricaturas, las comenzó a colorear.

“Me gustaban más con color y de cosa mía se las mandé a ellas para que las tuvieran, pero les gustó y fue así como vinieron otros proyectos como camisetas con las caricaturas a color o el planificador que fue muy exitoso”, aseveró el artista.

Ahora Juan Pablo Palomo también traslada al plano animado cada presentación que Marcia y María realiza en el programa de Teletica Formatos, Tu cara me suena.

De ahí que hasta ahora estrellas de la música como Azúcar Moreno, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, Daddy Yankee y Luis Fonsi, Enrique y Ana y las cantantes de ABBA tienen sus propias figuras animadas, gracias a las interpretaciones de Marcia Saborío y María Torres.











Comparta este artículo Entretenimiento Personajes de ‘Gallito Pinto’ ahora ríen y divierten como caricaturas Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Personajes de ‘Gallito Pinto’ ahora ríen y divierten como caricaturas Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.