Bryan Ruiz, Patricia Figueroa, Nancy Dobles y Carolina Rodríguez cantan los éxitos de Ana Gabriel

El primer concierto en Costa Rica de la mexicana Ana Gabriel convocó a varios rostros conocidos de la escena local del entretenimiento.

Un futbolista, dos presentadoras de televisión y una reina de belleza figuran entre los miles de fanáticos que atendieron el llamado de Arceyut Producciones (productora del concierto) para la cita romántica de este domingo 28 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

El futbolista de la Selección Nacional y jugador del Sporting de Lisboa, Bryan Ruiz; la presentadora de Giros, de Repretel, Patricia Figueroa; la conductora de Buen día, Nancy Dobles, y la Miss Costa Rica 2016, Carolina Rodríguez presenciaron el show de la cantautora que debutó en los escenarios costarricenses minutos antes de las 8 p. m. de este domingo.

"Me gusta este tipo de música y Ana Gabriel es una cantante espectacular. Entre las canciones de ella me gustan ¡Ay amor! y Amigos simplemente amigos... Son muchas pero esas dos son de las que más me gustan. La voz de ella es espectacular", aseguró Ruiz, quien llegó con su esposa Carolina Jaikel, su madre y su suegra y demás familiares.

El jugador está en Costa Rica para integrarse mañana a los entrenamientos de la Selección Nacional con miras a los partidos del 8 y 13 de junio ante Panamá y Trinidad y Tobago, respectivamente, de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Ruiz fue recibido con gran cariño por los ticos, quienes lo abordaron para fotografías y felicitaciones. "La verdad que contento por el recibimiento del público. Aquí (en Costa Rica) siempre me han tratado muy bien y a disfrutar un poco con ellos, con mi familia y Ana Gabriel", afirmó Ruiz.

Como parte del concierto, Ana Gabriel sacó una camiseta de la Selección Nacional: la número 10, dorsal que usa Ruiz en la Tricolor. La cantante agradeció la presencia del futbolista al mismo tiempo que el público ovacionó al jugador y dedicó un "oe, oe, oeeeeee... ticos, ticos".

A unas mesas de distancia de Bryan Ruiz destacaba la belleza de Carolina Rodríguez. "Me gusta mucho como canta Ana Gabriel. Hay varias canciones de ella que me gustan y estamos muy emocionados porque un amigo, que es parte de la organización (del concierto), nos dijo que será un show espectacular", dijo Rodríguez.

La bella alajuelense, de 27 años, llegó acompañada por su Jnovio, uan Pablo Porras y un grupo de amigos. "Juan Pablo es muy fanático de la artista", agregó la reina de belleza.

Simiar a Rodríguez, llegó Patricia Figueroa. La popular figura de Repretel llegó al Parque Viva cerca de las 6 p. m. junto a su esposo, Arnoldo Madrigal.

"La música romántica me encanta y Ana Gabriel es un clásico de esa música, así que vengo emocionada a tararear canciones, a disfrutar y a compartir", refirió Figueroa visiblemente emocionada.

La presentadora de la revista matutina de canal 6 tiene un recuerdo lejano de haber asistido en alguna ocasión a un concierto de Ana Gabriel; empero, sentenció que el concierto de este domingo lo vivirá "como si fuera la primera vez".

"Me gustan todas las canciones de ella porque la música que disfruto oír es la romántica. Vamos a cantar todas esas romanticonas. Se nos va a hacer la piel de gallina", manifestó con gran simpatía Patricia Figueroa.

También simpática y emocionada estaba en las primeras filas Nancy Dobles con su madre Yadira y sus hermanas Sol y Nadia.

"A las cuatro nos encanta (Ana Gabriel) además tenemos nuestras canciones favoritas y algunas muy especiales como Luna porque nos recuerda a nuestro papá. Él ya no está entonces es muy especial esa canción porque le gustaba mucho", dijo Dobles.

Al igual que Ruiz, Rodríguez, Figueroa y Dobles, miles de ticos disfrutan del concierto de Ana Gabriel que repasará su carrera con la gira Recopilando amor.