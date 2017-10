OJ Simpson sale de la cárcel tras nueve años en prisión en Nevada

Pasada la medianoche del sábado, el otrora astro del fútbol americano Orenthal James "OJ" Simpson salió libre de la Centro Correccional de Lovelock en el estado de Nevada (Estados Unidos), donde cumplió nueve años de condena. Su salida fue anunciada por el Departamento de Correcionales de Nevada en su página de Facebook.

El Departamento de Correccionales también publicó un video de Simpson a la salida del centro penitenciario.

En julio pasado, Simpson recibió libertad bajo palabra por robar a dos coleccionistas de objetos deportivos en un hotel y casino de Las Vegas, junto con otros cinco cómplices. Ahora, Simpson tiene 70 años.

Según información publicada por Variety, Simpson ordenó que nadie saliera de la habitación y uno de los cómplices sacó un arma de fuego. Sin embargo, la exestrella del deporte estadounidense siempre negó saber que había un arma en el grupo.

El 3 de octubre del 2008, Simpson fue condenado por 12 cargos diferentes (tres de conspiración, uno de robo con un arma letal, dos cargos de secuestro, robo, asalto y coerción, todos con arma letal). Ese mismo día, se cumplieron 13 años desde que Simpson fue absuelto por el primer crimen que lo hizo famoso, los asesinatos de su exesposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman.

Por los cargos del asalto en Las Vegas, fue condenado a un mínimo de nueve años y un máximo de 33 años.

"Asumo total responsabilidad", aseguró Simpson durante la audiencia que le concedió la libertad en julio. "He cumplido mi sentencia, lo he hecho lo más respetuosamente que he podido (...), en este punto de mi vida quiero pasar tiempo, lo más que pueda, con mis niños y amigos", expresó.

LEA: OJ Simpson en libertad: ¿Un dios caído que seguirá jugando a la ruleta rusa con su vida?

En otras ocasiones, han existido rumores que tras la salida de Simpson de la cárcel, su vida en libertad será convertida en un reality show. Su historia, en especial el periodo del juicio por el asesinato de su exesposa en 1994, ha sido llevada a la ficción en la serie American Crime Story y el documental ganador del Óscar O.J.: Made in America.