Miss Filipinas, Maxine Medina, decepciona a fans con erróneas declaraciones

En un video que se ha hecho viral, la Miss Filipinas Maxine Medina dijo erróneamente que la persona que inventó el terno filipino fue la ex primera dama de su país, Imelda Marcos. Pero el terno, un vestido tradicional de su país, tiene una historia de más de 100 años.

Según ABS-CBN News, la filipina dio estas declaraciones durante la ronda preliminar del certamen, el jueves por la noche, y ha sido criticada por los fans de su país.

"El terno fue inventado por nuestra primera dama, Imelda Marcos. Ella inventó estas mangas de mariposa, que se usan para cubrirse la cara", expresó Medina en el video.

Pero según ABS-CBN News esto es un gran error. Para desmentirla, el medio se basa en el libro Fashionable Filipinas: An Evolution of the Philippine National Dress in Photographs, 1860-1960, de Gino Gonzales y Mark Lewis Higgins.

En el libro se observan mujeres filipinas vistiendo el terno desde fines del siglo XIX, antes del nacimiento de Imelda Marcos. Ella es la viuda de Ferdinand Marcos, controversial dictador de Filipinas entre 1965 y 1986.

Tras las criticas que llovieron sobre Medina, la actual Miss Universo Pia Wurtzbach defendió a su compatriota.

"Es un error, no fue hecho intencionalmente, ella sinceramente no lo sabía. ¿Realmente vamos a dejar de apoyar a nuestra chica por una declaración como esa?, dijo Wurtzbach."Es un error. Quizá la próxima vez pueda estar un poco más atenta a lo que comparte, especialmente si ella es la candidata anfitriona", agregó dijo Wurtzbach.

Miss Universo 2017 se realizará este domingo. Será transmitido en vivo por Canal 7 y TNT, a las 7 p.m.











