Reina de belleza británica renuncia a concurso porque le piden adelgazar

Zoiey Smale, coronada en junio como Miss Reino Unido del certamen Miss Continentes Unidos, decidió abandonar la final del certamen porque el jefe de la rama británica de la organización le pidió adelgazar lo máximo posible.

La gala se celebrará en setiembre en Ecuador.

Según el diario El País de España, Smale mide 1,80 cm, pesa 70 kg y viste una talla 38. Fue en julio cuando se le comunicó que debía bajar de peso.

"Tengo una talla 10, no estoy gorda en absoluto, estoy en la media. ¿Cómo pueden pedirme que pierda todo el peso posible para la competencia? Es horrible y me han hecho sentir basura durante mucho tiempo", confesó la modelo al Daily Mail.

"Le dije a mi director, quien me había apoyado mucho, que no creo que alguien deba decirle eso a las chicas, que es dañino, terrible y que está mal. No creo que para ser un buen modelo a seguir tengas que ser delgada como un palo y le expliqué mi razonamiento de ese modo", dijo Smale aGlamour.

Así, Smale decidió abandonar el certamen y devolver su título de Miss Reino Unido, como protesta y para dar cuenta de la realidad de estos concursos a otras chicas que vivan una situación así. "Devolví mi título porque no voy a apoyar un evento que haga esto a la gente", alertó.

Asimismo, declinó proseguir porque la exigencia la hubiera obligado a una dieta poco saludable, algo peligroso para ella, quien ha padecido desórdenes alimenticios, según Glamour.

Su posición le ha conseguido oleadas de apoyo en redes sociales, muchas de las cuales ellas ha compartido en su cuenta de Twitter. El concurso de Miss Continentes Unidos no ha emitido ningún comunicado en respuesta a esta polémica.